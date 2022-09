Le FC Goa annonce une équipe de 27 membres

Le FC Goa a annoncé lundi une équipe de 27 membres, comprenant 10 joueurs de l’État, pour la prochaine édition de la Super League indienne. L’équipe du FC Goa compte six recrues à l’étranger, dont l’une provient d’un pays membre de l’AFC. Alors que les règlements de la ligue exigent qu’un minimum de quatre joueurs U-23 soient présents dans les équipes des clubs, l’équipe de Gaurs compte neuf de ces noms.

Entraînée par l’ancien joueur du FC Goa Carlos Pena, l’équipe est composée de footballeurs locaux, tels que Hrithik Tiwari, Leander D’Cunha, Saviour Gama, Lesly Rebello, Princeton Rebello et Lalremruata HP. Parmi eux, Lesly et Lalremruata sont nouvellement promus, suite à leur succès avec l’équipe de développement au cours des dernières années.

A LIRE AUSSI : “Nous devons avoir de meilleures académies”, déclare Apuia sur la levée des normes du football indien

L’équipe comprend également deux nouveaux visages avec une expérience ISL antérieure avec Arshdeep Singh et Alvaro Vazquez rejoignant l’équipe après des passages à l’Odisha FC et au Kerala Blasters respectivement. “Toutes les nouvelles recrues du club, à savoir Arshdeep Singh, Fares Arnaout, Marc Valiente, Ayush Chhetri, Noah Sadaoui, Iker Guarrotxena et Alvaro Vazquez devraient faire leurs premières apparitions en ISL pour le club cette saison”, a déclaré le FC Goa dans un communiqué. Libération.

L’entraîneur Pena faisait partie de l’équipe gagnante de la Super Coupe du club en 2019 et de l’équipe gagnante du bouclier des vainqueurs de la Ligue ISL en 2020. Il sera assisté par Gouramangi Singh, Gorka Azkorra, Joel Dones et Eduard Carrera qui font tous partie de la personnel d’encadrement. La neuvième saison d’ISL commence le 7 octobre.

Effectif : Gardiens : Dheeraj Singh, Arshdeep Singh, Hrithik Tiwari Défenseurs : Sanson Pereira, Anwar Ali, Fares Arnaout, Leander D’Cunha, Marc Valiente, Seriton Fernandes, Saviour Gama, Aibanbha Dohling, Lesly Rebello Milieux : Brandon Fernandes (Capitaine), Princeton Rebello, Ayush Chhetri, Phrangki Buam, Makan Chothe, Redeem Tlang, Edu Bedia, Glan Martins, Brison Fernandes, Muhammed Nemil, Lalremruata HP Attaquants : Noah Sadaoui, Devendra Murgaokar, Iker Guarrotxena, Alvaro Vazquez

Personnel d’entraîneurs : Carlos Pena (entraîneur-chef), Gouramangi Singh (entraîneur adjoint), Gorka Azkorra (entraîneur adjoint), Joel Dones (entraîneur de force et de conditionnement), Eduard Carrera (entraîneur des gardiens).

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici