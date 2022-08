Le FC Goa annonce une équipe de 26 joueurs pour la Durand Cup 2022

Quatre joueurs de l’équipe première – Hrithik Tiwari, Muhammed Nemil, Phrangki Buam et Ayush Chhetri – seront le fer de lance de la campagne de la FC Goa Durand Cup cette saison dans le cadre de l’équipe de 26 membres des clubs pour le tournoi, qui se tiendra à partir du 16 août. au 18 septembre à Kolkata, Guwahati et Imphal.

L’entraîneur-chef de l’équipe de développement, Deggie Cardozo, a été chargé de planifier la charge des Gaurs. Le FC Goa, également tenant du titre de la Coupe Durand, reste invaincu dans la compétition, ayant disputé deux éditions du tournoi en 2019 et 2021.

S’exprimant avant le départ de l’équipe à Calcutta pour défendre sa couronne, Deggie Cardozo a déclaré : “La Coupe Durand est l’un des tournois de football les plus prestigieux au monde, et c’est une bonne occasion pour nous de montrer notre potentiel au plus haut niveau en Inde. . Nous avons une jeune équipe affamée, impatiente et prête à faire ses preuves.

« L’ambiance au sein de l’équipe est positive, car nous travaillons dur depuis un certain temps déjà. A l’approche de la compétition, l’équipe a fait de bons matchs et les joueurs sont en forme. Je suis confiant et optimiste quant à nos chances à la Coupe Durand. Je sens que nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes. »

Cette année, le FC Goa lancera sa campagne de Coupe Durand le 16 août, lorsqu’il affrontera le Mohammedan SC dans ce qui sera une répétition de la finale de l’an dernier lors de l’ouverture du tournoi.

Les Gaurs sont dans le groupe A aux côtés du Mohammedan SC, du Bengaluru FC, du Jamshedpur FC et de l’Indian Air Force.

L’équipe complète est le suivant :

Gardiens : Hrithik Tiwari, Hansel Coelho, Bob Jackson

Défenseurs : Delzan Passanha, Rayan Roger Menezes, Lesly Rebello (capitaine), Aditya Salgaonkar, Mallikjan Kalegar, Deeshank Kunkalikar, Salman Faris

Milieu de terrain : Lalremruata HP, Velroy Fernandes, Delton Colaco, Malsawmtluanga, Davis Fernandes, Rayan Menezes, Anthony Fernandes, Ayush Chhetri, Muhammed Nemil, Shannon Viegas

< p>Attaquants : Vasim Inamdar, Phrangki Buam, Mevan Dias, Jovial Dias, Salgeo Dias, Jordan Borges

Les matches de la phase de groupes du FC Goa pour la Durand Cup 2022 sont les suivants :< /p>

16 août 2022 : Mohammedan SC vs FC Goa, VYBK, 19h00

19 août 2022 : FC Goa vs Indian Air Force, Kishore Bharati Krirangan, 15h00

26 août 2022 : Jamshedpur FC vs FC Goa, VYBK, 18h00

30 août 2022 : Bengaluru FC vs FC Goa, VYBK, 18h00.

Le tournoi sera diffusé en direct sur Sports< /a> 18 1 SD & HD, Sports 18 Khel (chaîne sportive gratuite) et diffusé en direct sur Voot.)

