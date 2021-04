En obtenant deux nuls sans but lors de ses deux premiers matches contre AL-Rayyan et Al Wahda, le FC Goa a fait ses preuves en tant que club à ne pas prendre à la légère dans les matchs à venir. L’équipe affrontera le FC Persepolis, une équipe qui a la réputation d’être au trône de la table de cette saison, ainsi que les finalistes la saison dernière. Avec des victoires 1-0 et 3-1 contre Al Wahda et Al Rayyan respectivement, les Iraniens seront un adversaire intrépide et redoutable pour le FC Goa à l’avenir, mais l’approche de l’entraîneur-chef Juan Ferrando pour maintenir le fort a donné à l’équipe le courage de pousser. avant.

Les Goans chercheront à dépenser les efforts du gardien de but Dheeraj Singh, car ses derniers matchs ont permis de marquer neuf arrêts spectaculaires, dont six en un seul match contre Al Wahda.

« J’ai l’impression qu’il est le meilleur gardien de but lors de la deuxième journée », a déclaré Ferrando à propos de la performance du joueur de 20 ans.

«Les arrêts de Dheeraj ont été très bons. Une chose est sûre, c’est qu’il doit améliorer son jeu de passes parce que nous savons que notre style est de construire. »A déclaré Ferrando.

Le gardien de but, qui a été acheté par le club en janvier plus tôt cette année, défendra coup après coup contre une équipe qui a atteint la deuxième place en 2019 et possède une séquence de victoires de cinq matches dans toutes les compétitions dans lesquelles ils ont joué. loin. Avec Seyed Jalal Hosseini en défense, le Persepolis FC cherche à faire une entrée dominante dans le stade Jawaharlal Nehru et à aplatir les Goans une fois pour toutes.

Lisez aussi: Le FC Goa inscrit son deuxième point en Ligue des champions de l’AFC après le but sans but avec Al Wahda

Parlant de la performance de son équipe jusqu’à présent et des attentes qui les attendaient, Fernando a déclaré:

«Ce n’est pas surprenant car je sais que mon équipe veut s’améliorer chaque jour. C’est un plaisir pour moi de travailler avec ce staff d’entraîneurs, ces joueurs.

«Nous devons contrôler nos émotions. Il est nécessaire de répéter certains détails et de modifier le plan de Persépolis. Il faut continuer de la même manière car c’est une compétition très difficile », a-t-il ajouté.

Une équipe rentrera chez elle mardi, du fait que seuls les vainqueurs seront autorisés à monter à l’étape suivante.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici