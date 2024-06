Le FC Dallas annonce le départ de l’entraîneur-chef Nico Estévez

Le FC Dallas a embauché Estévez le 2 décembre 2021. Il a mené Dallas à deux participations consécutives aux séries éliminatoires en 2022 et 2023 et à la première phase à élimination directe de la Coupe des Ligues la saison dernière. Il avait une fiche de 28-27-28 en saison régulière en MLS en tant qu’entraîneur-chef, dont une fiche de 3-8-5 en 2024. Estévez a rejoint Dallas en provenance de US Soccer où il a été entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine des États-Unis sous la direction de Gregg Berhalter.

« Peter Luccin a fait partie de ce club à tous les niveaux – joueur, entraîneur de l’Académie et assistant de la première équipe », a déclaré Hunt. « Il connaît nos joueurs et comprend la culture de notre club, et nous apprécions sa volonté d’intensifier et de diriger pendant cette transition. »