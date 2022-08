Le FC Cincinnati signera le défenseur de l’USMNT Matt Miazga de Chelsea

Matt Miazga est de retour en MLS, signant un contrat de trois ans et demi avec le FC Cincinnati via un transfert gratuit de Chelsea, a confirmé une source à ESPN.

La Presse de la ville de la reine a été le premier à annoncer la nouvelle.

La source a ajouté que Miazga ne sera pas un joueur désigné, ce qui signifie que son salaire ne pourra pas dépasser 1 612 500 $. Il a été obtenu en utilisant le mécanisme d’attribution de la ligue, dans lequel Cincinnati avait la première place, lui donnant le droit de premier refus sur les joueurs revenant dans la ligue après avoir été transférés auparavant.

Cette décision met fin à une période de nomade au cours des six dernières années pour le joueur de 27 ans. Il a quitté les New York Red Bulls pour Chelsea en janvier 2016 et a fait deux apparitions pour les Blues cette saison-là. Mais il a ensuite été envoyé sur une série de prêts, y compris des séjours à Vitesse néerlandaise, à Nantes en Ligue 1, à Reading dans le championnat anglais, à Anderlecht belge et à Alaves dans la Liga espagnole.

Matt Miazga a passé six ans en tant que joueur de Chelsea, mais n’a fait que deux apparitions en Premier League tout en étant prêté à plusieurs reprises. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

La forme de Miazga a fluctué à cette époque. Alors qu’il a réussi avec Vitesse, Reading et Anderlecht, il a eu du mal à jouer avec Nantes et Alaves.

Au niveau international, Miazga a vu son stock chuter au point qu’à ce stade, il ne devrait pas faire partie de la liste américaine pour la Coupe du monde 2022.

Un sort réussi avec FCC pourrait changer cela, et Miazga répond à un besoin majeur pour Cincinnati. Le FCC est au cœur de la course aux séries éliminatoires, avec 29 points en 23 matchs, le laissant à égalité avec le Charlotte FC et l’Inter Miami pour la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Est. Mais les 47 buts encaissés de l’équipe sont à égalité pour la troisième plus mauvaise note de la MLS, laissant à Miazga l’occasion d’avoir un impact significatif.

Miazga a gravi les échelons de l’académie Red Bulls et a signé un contrat local en 2013. Il a fait ses débuts professionnels plus tard cette saison-là et, en 2015, il était devenu un pilier de la ligne de fond de New York. Il a déménagé à Chelsea après cette campagne.

Miazga est apparu 22 fois pour les États-Unis, marquant un but.