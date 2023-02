Le FC Cincinnati signe l’ancien défenseur colombien Arias de l’Atletico Madrid

Santiago Arias a passé plus d’une décennie dans plusieurs des meilleures ligues européennes. Juanjo Ubeda/Images sportives de qualité/Getty Images

Le FC Cincinnati a signé le défenseur colombien Santiago Arias sur un transfert gratuit, le club MLS annoncé jeudi.

Arias, qui était agent libre après avoir quitté l’Atletico l’été dernier, a signé un contrat jusqu’à la saison 2023 avec une option pour 2024.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Santi apporte énormément d’expérience et de capacité au FC Cincinnati”, a déclaré le directeur général de Cincinnati, Chris Albright. “Son instinct défensif, son caractère et sa qualité générale sont un ajout bienvenu au groupe et j’aimerais lui souhaiter la bienvenue, ainsi que sa famille, à Cincinnati.”

Arias, 31 ans, a disputé près de 300 matchs avec certains des plus grands clubs d’Europe, dont l’Atletico Madrid espagnol, le Sporting CP portugais, le PSV Eindhoven néerlandais et le Bayer Leverkusen allemand.

Il a passé la saison dernière en prêt de l’Atletico à Grenade, où il a fait 12 apparitions en Liga. La période la plus réussie d’Arias est survenue lorsqu’il a aidé le PSV à remporter trois titres Eredivisie consécutifs de 2015 à 18.

Sur le plan international, il a remporté 54 sélections et a disputé deux Coupes du monde et trois Copa Americas pour la Colombie.

Cincinnati, qui a rejoint la MLS en 2019, a atteint les séries éliminatoires pour la première fois la saison dernière.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.