Le travail du FC Cincinnati au premier tour des éliminatoires de la Coupe MLS est à moitié terminé.

Le FC Cincinnati, tête de série, a écarté les Red Bulls de New York, 3-0, dimanche au TQL Stadium lors du premier match de la série éliminatoire du premier tour au meilleur des trois devant une foule de 24 022 personnes.

Il s’agissait du premier match éliminatoire à domicile du FC Cincinnati au TQL Stadium et la victoire de dimanche a permis au site d’accueillir au moins un match éliminatoire supplémentaire cette année. Une victoire de Cincinnati lors du deuxième match au Red Bull Arena samedi garantirait la progression du club vers les demi-finales de conférence, tandis qu’une défaite forcerait un troisième match décisif contre New York au TQL Stadium le 11 novembre.

Le FC Cincinnati est en mesure de porter un coup fatal aux Red Bulls après deux buts en première mi-temps lors du premier match des séries éliminatoires de dimanche.

Le défenseur Alvaro Barreal a marqué un but latéral qui a animé la foule lors du 23rd minute. Junior Moreno a aidé sur le jeu.

Luciano Acosta a doublé l’avance du FCC à la 35eème minute lorsqu’il a décoché un tir dans un filet vide à 40 mètres. Une passe lente en arrière au gardien du RBNY Carlos Coronel a forcé Coronel à sortir de sa ligne pour dégager le ballon d’un Dominique Badji qui se précipitait. Le dégagement est tombé directement sur Acosta à environ 10 mètres, et il a envoyé le ballon dans le filet béant pour 2-0.

Ce score était le deuxième de la carrière d’Acosta en séries éliminatoires avec le FCC. Les deux ont été marqués contre les Red Bulls, dont un lors du premier tour à élimination simple de la saison dernière au Red Bull Arena.

La performance de Cincinnati du début à la fin laissait peu à désirer. Après avoir marqué le but pour prendre l’avantage et un autre comme assurance contre la décision du match via des tirs au but, absorber la pression était la tâche principale en seconde période. FCC a remporté la victoire sans trop de bruit – une compétence qu’il a perfectionnée tout au long de la saison régulière.

Le gardien de Cincinnati, Roman Celentano, a connu une bonne soirée en remportant son tout premier blanchissage en séries éliminatoires, réalisant cinq arrêts.

Puis, dans les derniers instants des 90 minutes, Barreal a de nouveau marqué, marquant sur une volée qui a assuré une victoire complète.

Seuls Matt Miazga et Barreal ont écopé de cartons jaunes de l’arbitre Rubiel Vazquez. Une suspension en séries éliminatoires ne résulte que de trois cartons jaunes lors de la demi-finale de conférence. Les totaux des cartes sont ensuite réinitialisés pour le tour final de la conférence.

Premier match contre FCC

Le FC Cincinnati sera présent pour le coup de grâce au Red Bull Arena la semaine prochaine. Le club a progressé lors de ses deux derniers matches à élimination directe sur place, y compris la victoire au premier tour des séries éliminatoires de la Coupe MLS de l’année dernière et le match de l’US Open Cup de l’été dernier décidé aux tirs au but.

La touche finale pour FCC (89′)

Alvaro Barreal a marqué son deuxième de la soirée sur une douce volée. Cela fera l’affaire ce jeu. Le FC Cincinnati peut éliminer les Red Bulls le week-end prochain.

New York est-il en train de creuser ou de faire ses valises ?

Le RBNY a débuté la seconde période avec trois remplaçants sur le terrain. Sean Nealis, Dru Yearwood et Omir Fernandez sont sortis du match. Dylan Nealis, Peter Stroud et Cameron Harper les ont remplacés. Un déficit de 2-0 n’est guère insurmontable, ce sont donc probablement des renforts pour un retour. Mais si le déficit s’aggrave ou si le RBNY commence à manquer de temps, vous pourriez les voir fermer boutique ce soir et se tourner vers le deuxième match samedi puisque le score global n’est pas utilisé dans le nouveau format des séries éliminatoires.

Le FC Cincinnati mène à la pause

Un match bousculé entre Dominique Badji du FC Cincinnati et Sean Nealis du RBNY a précédé le coup de sifflet de la mi-temps. La FCC devrait s’attendre à plus de physique et d’invitations à agir de manière imprudente étant donné le format des séries éliminatoires et le fait que le RBNY pourrait déterminer le match comme une perte totale et couper son appât proverbial. Si l’issue est essentiellement décidée, le score n’aura pas d’importance. Une victoire déséquilibrée compte comme une victoire serrée.

Un but fou pour le 2-0 (35′)

Luciano Acosta a lancé un tir à environ 40 mètres pour couronner toute une séquence d’événements. Le gardien du RBNY, Carlos Coronel, était hors de position après avoir quitté sa ligne et glissé pour battre Dominique Badji du FCC au ballon. La tentative de dégagement de Coronel n’a pas vraiment évité le danger puisque le ballon est tombé sur Acosta, qui a effectué quelques touches et a lancé le ballon dans un filet vide. Ce but était le deuxième but d’Acosta en séries éliminatoires de sa carrière à Cincinnati.

Premier sang pour le FC Cincinnati (23′)

Alvaro Barreal a marqué sur une finition lisse dans un angle latéral pour 1-0. C’était le premier but en séries éliminatoires en MLS et le 18e de sa carrière au FC Cincinnati toutes compétitions confondues.

Début du premier match de Coupe MLS du TQL Stadium (1′)

À 20 h 09, dans une légère brume et une épaisse fumée provenant des pièces pyrotechniques d’avant-match, le FC Cincinnati a donné le coup d’envoi de son tout premier match éliminatoire à domicile au stade TQL. Il s’agit du premier match éliminatoire à domicile pour l’organisation depuis plus de cinq ans (octobre 2018, éliminatoires de la Coupe USL).

Compositions de départ pour le FC Cincinnati et les New York Red Bulls

Onze de départ du FC Cincinnati : Roman Celentano (GK), Yerson Mosquera, Matt Miazga, Ray Gaddis, Alvaro Barreal, Ian Murphy, Obinna Nwobodo, Luciano Acosta (capitaine), Junior Moreno, Dominique Badji, Brandon Vazquez.

Banc de Cincinnati : Alec Kann (GK), Yuya Kubo, Marco Angulo, Aaron Boupendza, Sergio Santos, Malik Pinto, Isaiah Foster, Bret Halsey, Gerardo Valenzuela.

Onze de départ des Red Bulls de New York: Carlos Coronel (GK), Andres Reyes, Kyle Duncan, Sean Nealis (capitaine), John Tolkin, Frankie Amaya, Dru Yearwood, Omir Fernandez, Elias Manoel, Tom Barlow, Luquinhas.

Banc des Red Bulls : Peter Stroud, Jorge Cabezas, Dylan Nealis, Cameron Harper, Ryan Meara, Wikelman Carmona, Serge Ngoma, Daniel Edelman.