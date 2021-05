Le FC Cincinnati s’approche d’un accord avec le défenseur américain Geoff Cameron

L’ancien défenseur international des États-Unis, Geoff Cameron, est sur le point de signer avec le FC Cincinnati, le club de la Major League Soccer, a confirmé une source de la ligue à ESPN.

le Cincinnati Enquirer était parmi les médias pour rapporter les nouvelles. Cameron n’a besoin que de passer un examen médical pour conclure l’affaire, a rapporté l’Enquirer.

Si l’accord était finalisé, Cameron rejoindrait une équipe de Cincinnati qui avait désespérément besoin d’une aide défensive. FCC était absent le week-end dernier, mais a déjà concédé 10 buts en trois matches. Le défenseur Maikel van der Werff a récemment été placé sur la liste des blessés, le rendant indisponible jusqu’au 3 juillet.

Cette décision marquerait un retour en MLS pour Cameron, 35 ans, ayant commencé sa carrière professionnelle avec le Houston Dynamo en 2008, et où il a passé une partie de cinq saisons. Il a joué le reste de sa carrière en Angleterre, dont les trois dernières saisons étaient dans le championnat anglais avec les Queens Park Rangers. Il a également passé six saisons en Premier League avec Stoke City. Au total, il a fait plus de 400 apparitions professionnelles, marquant 26 buts. Cameron a annoncé la semaine dernière qu’il quittait QPR pour retourner aux États-Unis.

« J’ai essayé de représenter le club de la meilleure façon possible, sur et hors du terrain », a déclaré Cameron dans un communiqué publié par QPR avant son dernier match. «J’ai essayé de donner l’exemple aux jeunes et de leur donner autant de connaissances que possible. Cela a été un privilège absolu pour le capitaine et pour jouer pour QPR. Il arrive un moment où vous devez faire de votre mieux pour votre famille, et l’avenir qui m’attend, mais je serai toujours un fan de QPR. «

Au niveau international, Cameron a fait 55 apparitions avec l’équipe nationale masculine des États-Unis et faisait partie de l’équipe qui a participé à la Coupe du monde 2014 au Brésil.