Le FC Cincinnati remporte le Bouclier des Supporters de la MLS 2023

Le FC Cincinnati a remporté le MLS Supporters’ Shield pour la première fois de son histoire avec une victoire 3-2 contre le Toronto FC samedi, complétant un revirement remarquable pour l’ancien habitant éternel des sous-sols de la MLS.

Cincinnati a mené le classement de la saison régulière de la MLS pendant la majeure partie de la saison 2023 avant que sa victoire à Toronto ne donne à l’équipe une avance inattaquable sur ses rivaux avec trois matchs à jouer.

Avec 65 points en 31 matches, Cincinnati ne peut plus être rattrapé par ses plus proches challengers, le St. Louis City SC, Orlando City et le New England Revolution. La victoire de samedi garantit également que Cincinnati prendra la tête de série n°1 de la Conférence Est et aura l’avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires de la Coupe MLS.

Cincinnati est le 16e club différent au cours des 28 saisons de la MLS à remporter le Supporters’ Shield et la cinquième équipe active à le faire au cours de ses cinq premières saisons en championnat.

Cet exploit est d’autant plus remarquable qu’au cours de ses trois premières saisons en championnat, entre 2019 et 2021, Cincinnati a terminé comme la pire équipe de la MLS. Les trois premières saisons du club se classent parmi les 10 pires de l’histoire de la MLS, Cincinnati étant longtemps considérée comme un symbole de dysfonctionnement sur et en dehors du terrain.

Brandon Vazquez, Aaron Boupendza et Luciano Acosta ont joué un rôle clé dans le triomphe du FC Cincinnati au Supporters’ Shield. Trevor Ruszkowski/USSF/Getty Images pour l’USSF

Mais le vent a commencé à tourner la saison dernière avec la nomination de l’ancien assistant de l’Union de Philadelphie Pat Noonan – le quatrième entraîneur-chef permanent du club en MLS – et l’arrivée du meneur de jeu argentin Luciano Acosta.

Une première apparition en séries éliminatoires a suivi fin 2022 avant que l’équipe ne sorte en trombe en 2023, ne perdant qu’un seul de ses 18 premiers matches.

Acosta a été la star du spectacle, avec 15 buts en tête de la ligue ainsi que 13 passes décisives, ce qui fait de lui le favori pour le prix MVP.

Malgré le titre de Supporters’ Shield, Cincinnati a encore quelque chose à jouer pour le reste de la saison régulière. Si l’équipe remporte ses trois derniers matchs, elle éclipsera le record de points MLS sur une seule saison de 73 établi par le New England Revolution en 2021.