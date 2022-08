Le FC Bengaluru United finalise le personnel d’entraînement et de conditionnement physique pour aider Khalid Jamil

Le FC Bengaluru United a nommé sa dernière équipe d’entraîneurs et son personnel d’arrière-salle autour de l’entraîneur-chef Khalid Ahmed Jamil avant la saison de football 2022-23.

John Kenneth Raj a été nommé entraîneur adjoint de la première équipe. Jusqu’à la saison dernière, Raj était directeur technique de la United Pro School et de la United Pro Academy du FC Bengaluru United. Raj, qui a près de 20 ans d’expérience dans l’entraînement de football, est titulaire de la licence «A» de la Confédération asiatique de football (AFC) et a été entraîneur adjoint des équipes indiennes U-16 et U-15. Son expérience et sa compréhension approfondie de la voie de progression des joueurs – du niveau local au niveau élite – joueront un rôle majeur dans la mise en place des plans, des tactiques et de la feuille de route à venir pour le FC Bengaluru United.

Mihir Milind Sawant a été nommé entraîneur des gardiens pour la saison 2022/23. Il a été entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens de l’équipe réserve du Jamshedpur FC en 2018 et a également été associé aux Churchill Brothers, au Gokulam Kerala FC et au Mohammedan Sporting Club en tant qu’entraîneur des gardiens. En janvier 2022, il a été nommé entraîneur des gardiens du SC East Bengal.

De plus, Levin Vinod a été recruté en tant que physiothérapeute pour la saison 2022/23. Il était auparavant employé comme physiothérapeute du sport pour le Bengaluru FC de 2017 à 2021. Vinod est également titulaire d’un diplôme en médecine du football de la FIFA.

Pour compléter l’équipe d’entraîneurs, Prajwal Bhat a été nommé entraîneur de force et de conditionnement. Compétent dans l’amélioration des performances, la rééducation des blessures sportives et la prévention des blessures, Bhat travaillait auparavant comme entraîneur de force et de conditionnement chez Peak Performance – Physiothérapie et réadaptation sportive, l’une des cliniques sportives les plus connues en Inde.

Commentant ces nominations, Gaurav Manchanda, propriétaire du FC Bengaluru United, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis de l’équipe d’entraîneurs que nous avons constituée au FC Bengaluru United. Nous pensons que Khalid et John se complètent parfaitement et seront en mesure d’exploiter leurs compétences et leur expérience pour guider le FC Bengaluru United vers des sommets encore plus élevés. Mihir, Levin et Prajwal ont les compétences et l’expérience nécessaires pour leur fournir un soutien efficace et nous sommes convaincus que cette équipe peut guider nos jeunes garçons vers le prochain niveau du football indien.

Ajoutant son point de vue, Khalid Ahmed Jamil, entraîneur-chef du FC Bengaluru United, a déclaré : « Je suis très optimiste quant à la saison à venir. Nous avons travaillé avec la direction, discuté d’idées et de plans, et de la voie à suivre. Il est important que l’unité de coaching travaille de concert pour la mise en œuvre réussie des plans et je suis convaincu qu’avec John, Mihir, Levin et Prajwal, nous avons le bon personnel en place. J’attends avec impatience la saison à venir et je suis convaincu d’aider le FC Bengaluru United à passer au niveau supérieur du football indien.

