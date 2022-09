Le FC Bengaluru United dévoile de nouveaux kits inspirés de Séville avant la nouvelle saison

Le FC Bengaluru United (FCBU), double champion en titre de la Super Division BDFA, a dévoilé ses nouveaux maillots domicile et extérieur pour la saison en cours. Le design et la couleur sont inspirés du patrimoine culturel du Karnataka ainsi que de la riche histoire sportive de l’État. Ils rendent également hommage au Sevilla FC, leurs partenaires internationaux depuis 2021, en s’inspirant de leurs nuances rouges et blanches emblématiques et en incorporant leur slogan “Never Surrender”.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Le maillot domicile est baigné de rouge : une couleur qui représente la passion, la puissance, l’énergie et la vitalité, et qui est également liée au Karnataka et au stade de football de Bangalore. Le maillot extérieur, en blanc et similaire au kit domicile de Séville, présente un motif Kasauti, une forme traditionnelle de broderie populaire dans cette partie de l’Inde. Les deux maillots affichent fièrement la devise du Sevilla FC “Never Surrender” ainsi que le logo du programme de l’Alliance mondiale. Le partenariat entre les deux clubs s’articule autour d’un accord de cinq ans, axé sur l’innovation technologique, le développement et les projets sportifs, ainsi que sur l’expansion de la présence du Sevilla FC sur l’un des principaux marchés émergents du football au monde. Le partenariat a été reconnu lors des prestigieux World Football Summit Awards, où les deux clubs ont reçu le prix de la meilleure stratégie d’internationalisation en septembre 2021.

L’esprit “Never Surrender” défendu par le Sevilla FC est également partagé par le FC Bengaluru United. Il est motivé par la conviction que viser haut, surmonter les obstacles et suivre sa propre voie lorsqu’il s’agit d’atteindre les objectifs fixés est la voie du succès, à la fois sur et en dehors du terrain. En voyant les maillots du FCBU, le président José Castro a déclaré : « Le Sevilla FC est fier que notre partenaire en Inde ait adopté les couleurs rouge et blanc, qui nous représentent, sur ses maillots cette saison. Leur transmettre notre attitude “Never Surrender” montre notre présence dans le pays, où nous espérons nous faire un nom dans le monde du football.

Le propriétaire du FC Bengaluru United, Gaurav Manchanda, a déclaré : « Notre nouveau kit capture l’essence du football et du Karnataka. Le design combine le meilleur des traditions footballistiques et culturelles de l’État tout en intégrant harmonieusement les couleurs emblématiques rouge et blanc et la devise inspirante du Sevilla FC.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici