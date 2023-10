Le FC Barcelone doit plus de 200 millions d’euros à plusieurs clubs européens : rapport

Le FC Barcelone devrait plus de 200 millions d’euros à plusieurs clubs de football européens. Une fuite de document montre que près de 90 millions d’euros d’indemnités de transfert doivent être versés à plusieurs clubs au cours des 12 prochains mois et environ 118 millions d’euros de paiements à long terme. Mise en ligne par le média d’information ARA, la dernière fuite concerne principalement les transferts réalisés sous la présidence de Joan Laporta. Les géants catalans devraient présenter leurs comptes lors de la prochaine assemblée générale et reconnaître ces dettes, qui résultent de plusieurs signatures au cours de l’été 2022. Ces signatures ont été réalisées pour renforcer l’équipe.

Un mode de paiement différé a naturellement été privilégié afin d’éviter un effondrement financier du club. Il a également été rapporté que le Barça avait budgétisé l’argent et prévoyait d’effectuer les paiements sans délai.

Les fuites de l’ARA montrent que la dette la plus importante comprend des frais de 24 millions d’euros pour Raphina qui sont dus cette année à Leeds United, club de Premier League. Un montant supplémentaire de 38 millions d’euros sera versé à l’avenir sous forme de paiements différés. Le Bayern Munich n’a pas non plus été intégralement payé pour le transfert de son attaquant vedette Robert Lewandoski. Environ 10 millions d’euros du montant total doivent être payés cette saison, tandis que 21 millions d’euros seront versés lors des versements futurs. Une autre dépense massive comprendrait la signature de Jules Kounde de Séville. Il restera environ 11 millions d’euros à payer d’ici la fin de l’année, et environ 24 millions d’euros à l’avenir.

Barcelone n’aurait également pas réussi à finaliser le paiement de sa signature en 2019, Frenkie de Jong. Ils doivent encore environ 16 millions d’euros à l’Ajax pour la signature du milieu de terrain néerlandais. De plus petits nombres de signatures de joueurs, dont Neto, Jean-Clair Todibo, Emerson Royal, Junior Firpo et Miralem Pjanic, sont dus à différents clubs. Outre les paiements différés, les fuites montrent également que Barcelone devrait générer des revenus d’environ 50 millions d’euros en transferts de joueurs. Près de 9 millions d’euros devraient être récupérés grâce au contrat de l’international français Antoine Griezmann avec l’Atletico Madrid. Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea devrait rapporter environ 6 millions d’euros. Le contrat de Junior Firpo avec le Leeds United FC devrait également rapporter environ 5 millions d’euros.

La situation financière de Barcelone a été désastreuse ces dernières saisons. Des problèmes financiers les ont dissuadés de renouveler le contrat de la légende de leur club Lionel Messi en 2021. Cela a conduit l’Argentin à quitter le Camp Nou pour le Paris Saint-Germain (PSG).