Le FBI voit une “menace” dans la décision d’Apple

Le bureau a déclaré que tous les appareils doivent contenir des portes dérobées pour permettre un “accès légal dès la conception”

Le FBI a émis un avertissement concernant les prochaines mises à jour de sécurité pour les produits Apple, insistant sur le fait que les plans de l’entreprise visant à renforcer le chiffrement de bout en bout interféreront avec les efforts visant à traquer les criminels et les terroristes.

L’agence a tiré la sonnette d’alarme peu de temps après qu’Apple a annoncé plusieurs “Fonctionnalités de sécurité avancées” devrait être introduit dans les mois à venir – y compris de nouvelles protections pour les fichiers stockés dans le cloud – indiquant au Washington Post qu’il est “profondément préoccupé par la menace que représente le chiffrement de bout en bout et l’accès réservé aux utilisateurs.”

“Cela entrave notre capacité à protéger le peuple américain contre des actes criminels allant des cyber-attaques et de la violence contre les enfants au trafic de drogue, au crime organisé et au terrorisme”, a déclaré mercredi un porte-parole anonyme du FBI dans un communiqué. “En cette ère de cybersécurité et d’exigences de” sécurité dès la conception “, le FBI et les partenaires chargés de l’application de la loi ont besoin d’un” accès légal dès la conception “.”

Les responsables de l’application de la loi américains et alliés demandent depuis longtemps aux entreprises technologiques de fournir un accès ouvert à tous les appareils, le FBI citant fréquemment les conséquences d’une attaque terroriste de 2015 à San Bernadino, en Californie, lorsque les agents n’ont pas pu entrer dans un téléphone Apple utilisé par le tireur. Bien que le bureau ait pressé l’entreprise de l’aider à s’introduire, Apple a refusé, ce qui a conduit à une longue bataille juridique centrée sur le cryptage.

Lire la suite Musk licencie un responsable de Twitter lié au FBI

Entre 2015 et 2016 seulement, Apple a reçu au moins 11 ordonnances judiciaires distinctes pour aider la police à accéder à divers appareils soupçonnés d’être impliqués dans des activités criminelles, mais s’est opposée à toutes. Un tribunal de New York conclurait plus tard qu’Apple ne pouvait pas être contraint de déverrouiller ses téléphones sur la base du 1789 All Writs Act, que le FBI avait cité à plusieurs reprises dans des affaires antérieures.

Aux côtés d’agences au Royaume-Uni et en Australie, le ministère américain de la Justice a exercé une pression similaire sur d’autres géants de la technologie dans le passé. En 2019, les trois pays ont adressé une lettre ouverte au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui affirmait que “Les entreprises ne doivent pas délibérément concevoir leurs systèmes pour empêcher toute forme d’accès au contenu.” Les responsables ont suggéré que le cryptage pourrait interférer avec les enquêtes sur “les crimes les plus graves” demandant effectivement la possibilité de casser n’importe quel appareil à tout moment.

LIRE LA SUITE: La Chine réagit après que le FBI ait qualifié TikTok de “menace pour la sécurité nationale”

Les défenseurs de la vie privée, y compris le célèbre dénonciateur de la sécurité nationale Edward Snowden, ont repoussé la volonté de saper le cryptage fort, affirmant qu’il est impossible de créer une porte dérobée exclusivement pour les forces de l’ordre, et que toute faille de sécurité de ce type sera également ouverte à tous, y compris les mauvais acteurs.