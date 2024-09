Le FBI va payer 22 millions de dollars pour régler les plaintes pour discrimination sexuelle dans une académie de formation

WASHINGTON– Le FBI a accepté de payer plus de 22 millions de dollars pour régler un recours collectif alléguant que des recrues féminines avaient été sélectionnées pour être licenciées pendant leur formation et régulièrement harcelées par des instructeurs avec des commentaires à connotation sexuelle sur la taille de leurs seins, de fausses allégations d’infidélité et la nécessité de prendre des photos. contraception « pour contrôler leurs humeurs ».

L’indemnisation versée à 34 femmes licenciées de l’académie de formation du FBI à Quantico, en Virginie, toujours soumise à l’approbation d’un juge fédéral, compterait parmi les plus importants règlements de poursuites judiciaires de l’histoire du bureau.

« Ces problèmes sont omniprésents au sein du FBI et les attitudes qui les ont créés ont été apprises à l’académie », a déclaré David J. Shaffer, l’avocat des femmes. « Cette affaire apportera des changements majeurs dans ces attitudes. »

Déposée en 2019, la plainte affirme que les recrues féminines avaient été soumises à un environnement de travail hostile dans lequel elles étaient jugées plus durement que leurs pairs masculins et « excessivement ciblées pour être corrigées et licenciées dans des situations tactiques pour manque perçu de jugement » et « aptitude » subjective. » critères.

L’une des femmes a déclaré qu’on lui avait conseillé de « sourire davantage » et qu’elle avait été soumise à des avances sexuelles répétées. Un autre a déclaré qu’un instructeur la regardait et fixait sa poitrine, « parfois en se léchant les lèvres ».

« Grâce à une tolérance passive », indique le procès, « le FBI a intentionnellement permis au Good Old Boy Network de prospérer sans restriction à l’Académie du FBI. »

Le FBI n’a pas immédiatement commenté le règlement. De nombreuses allégations contenues dans le procès ont été confirmées en 2022. chien de garde interne rapport. Les hommes représentent encore les trois quarts des agents spéciaux du bureau, malgré les efforts de diversification déployés ces dernières années.

Parmi les dispositions du règlement, il y avait que le FBI offrirait aux plaignants la possibilité de poursuivre leur formation pour devenir agents et un « placement garanti » pour ceux qui réussissent, dans l’un de leurs trois bureaux locaux préférés. Le bureau a également accepté qu’un examen soit effectué par des experts extérieurs qui veilleront à ce que les recrues féminines soient soumises à un processus d’évaluation équitable.

Certaines de ces femmes ont évolué vers d’autres carrières, a déclaré Shaffer, ajoutant que « le FBI s’est privé de talents véritablement exceptionnels ».

Paula Bird, l’une des principales plaignantes dans cette affaire et aujourd’hui avocate, a déclaré que même si l’expérience a été « décevante », elle était « heureuse que ce règlement apporte une certaine justice aux femmes qui ont été injustement licenciées ».

Le procès a eu lieu au milieu d’une vague de plaintes pour inconduite sexuelle au sein du bureau, dont plusieurs contre de hauts responsables du FBI identifiés dans un rapport. Enquête d’Associated Press qui ont discrètement quitté le bureau avec tous les avantages, même après que les allégations portées contre eux aient été fondées. Ces allégations allaient des attouchements non désirés et des avances à la coercition. Dans un cas, un directeur adjoint du FBI a pris sa retraite après que le bureau de l’inspecteur général ait conclu qu’il avait harcelé une subordonnée et recherché une relation inappropriée avec elle.

En réponse aux informations d’AP, le FBI a annoncé un série de réformesy compris une ligne de signalement 24h/24 et 7j/7, destinée à prendre une position plus ferme contre les agents reconnus coupables d’inconduite et à aider les accusateurs.

Le dernier règlement intervient moins de six mois après que le ministère de la Justice a annoncé un règlement de 138,7 millions de dollars avec plus de 100 personnes accusant le FBI d’avoir grossièrement mal géré les allégations d’agression sexuelle contre le médecin du sport Larry Nassar.