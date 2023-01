Le FBI trouve plus de documents classifiés à la résidence de Biden

Le président et son prédécesseur font tous deux l’objet d’une enquête pour suspicion de mauvaise gestion de dossiers classifiés

Une équipe d’enquêteurs fédéraux a saisi au moins une demi-douzaine de documents classifiés supplémentaires et des notes manuscrites connexes à la suite d’une fouille approfondie de la résidence du président Joe Biden à Wilmington, Delaware, qui a duré environ 13 heures vendredi, dans le cadre d’une enquête en cours sur une mauvaise gestion présumée de matériaux top secret.

Selon l’avocat personnel de Biden, Bob Bauer, les enquêteurs fédéraux avaient obtenu “accès complet à la maison du président” à Wilmington et leur recherche « couvrait tous les espaces de travail, de vie et de stockage » de la résidence.

La perquisition du FBI a été menée avec le consentement des avocats du président, selon CNN. Un membre du bureau de l’avocat de la Maison Blanche, Richard Sauber, a déclaré que ni le président ni la première dame ne se trouvaient à la résidence à ce moment-là.

“Le DOJ a pris possession de matériaux qu’il jugeait dans le cadre de son enquête, y compris six éléments consistant en des documents avec des marques de classification et des matériaux environnants”, Bauer a déclaré samedi dans une déclaration écrite. “Le DOJ a également pris pour un examen plus approfondi des notes manuscrites personnelles des années de vice-présidence.”

La recherche de samedi marque au moins la quatrième fois que des responsables ont trouvé des documents gouvernementaux qui auraient été mal gérés par Biden. Le premier trésor a été initialement découvert par ses collaborateurs en novembre, mais la découverte n’a été rendue publique que ce mois-ci. Au fur et à mesure que la controverse se déroulait, la Maison Blanche a été forcée d’admettre qu’un suivi à la résidence de Biden à Wilmington en décembre avait révélé six autres documents. Un autre trésor a été trouvé le 12 janvier par Sauber, qui s’est rendu au domicile de Biden pour collecter une seule page d’informations classifiées, mais a plutôt trouvé “cinq pages supplémentaires avec des marques classifiées.”

Le procureur général Merrick Garland, un allié du président, a nommé un avocat spécial pour enquêter sur le traitement des documents par Biden au début du mois.

En novembre, Garland a nommé un avocat spécial distinct pour enquêter sur la mauvaise gestion présumée des dossiers classifiés par l’ancien président Donald Trump, après qu’un raid du FBI sur le domaine de Mar-a-Lago de Trump en août a révélé des “centaines” de documents gouvernementaux. Trump affirme qu’il a déclassifié les fichiers avant de les retirer de la Maison Blanche en 2021.

Avant que ses propres cachettes privées de fichiers confidentiels ne soient trouvées, Biden a appelé Trump “totalement irresponsable” pour l’incident de Mar-a-Lago.