Le FBI a découvert des discussions en ligne indiquant que certains extrémistes d’extrême droite envisagent de se faire passer pour des membres de la Garde nationale à Washington alors que la capitale du pays se prépare à accueillir l’investiture du président élu Joe Biden, a rapporté mardi le Washington Post.

L’avertissement intervient alors que le nombre d’arrestations résultant de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain a dépassé les 100, a déclaré le ministère de la Justice. L’émeute, accusée de cinq morts, a provoqué des préparatifs de sécurité sans précédent avant l’événement de mercredi.

Le Post a déclaré lundi que le FBI avait averti en privé les forces de l’ordre que certains extrémistes avaient également examiné des cartes de zones de la ville qui pourraient être considérées comme vulnérables, prévient le rapport des services de renseignement.

Le Post a décrit le document comme un résumé des menaces que le FBI a identifiées lors d’un briefing du renseignement lundi. Les «loups solitaires» et les partisans de l’idéologie extrémiste QAnon, dont certains ont rejoint d’autres partisans du président Donald Trump – qui prétend à tort que l’élection a été truquée – lors du siège violent du 6 janvier, ont indiqué qu’ils prévoyaient d’être à Washington pour les jurons de Biden -en cérémonie, dit le Post.

Le rapport intervient alors que le Pentagone continue de contrôler les 25 000 membres de la Garde nationale qui renforceront la sécurité pour l’événement.

« Bien que nous ne disposions d’aucun renseignement indiquant une menace interne, nous ne négligeons aucun effort pour sécuriser la capitale », a déclaré le secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller dans un communiqué.

Nouvelles que vous devez savoir:

La Transportation Security Administration ajoute des maréchaux fédéraux à plus de vols et de chiens de sécurité dans les aéroports. TSA aidera également à sécuriser les entrées de la «zone verte» du centre-ville de Washington.

Le National Mall, un tronçon éblouissant de monuments de Washington et une attraction touristique de premier plan, est fermé jusqu’au jour de l’inauguration.

Si la foule du Capitole avait été noire? La plupart des Américains disent que la police aurait été plus dure

Ashley Biden ne rejoindra pas l’administration de son père

Ashley Biden, la fille du président élu Joe Biden et du Dr Jill Biden, a déclaré mardi qu’elle ne travaillerait pas dans l’administration de son père. Biden, s’exprimant dans l’émission TODAY de NBC News, a déclaré qu’elle espérait « utiliser cette plate-forme pour plaider en faveur de la justice sociale, pour la santé mentale, pour s’impliquer dans le développement et la revitalisation de la communauté. » Biden, une travailleuse sociale et militante qui était auparavant directrice du Delaware Center for Justice, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à ce que sa mère prenne le thé avec la première dame Melania Trump de si tôt.

«Je ne pense pas qu’ils appliquent le protocole traditionnel, ce qui est malheureux, mais je pense que nous sommes tous d’accord avec cela», a-t-elle déclaré.

Une femme accusée d’avoir volé l’ordinateur portable de Nancy Pelosi est arrêtée

Une femme accusée d’avoir volé l’ordinateur portable de Nancy Pelosi lors de l’émeute du Capitole s’est transformée en autorités en Pennsylvanie. Riley Williams est accusé d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment à accès restreint sans autorisation légale, d’entrée violente et de conduite désordonnée sur Capitol Grounds. Un informateur a déclaré au FBI que Williams « avait l’intention d’envoyer l’appareil informatique à un ami en Russie, qui envisageait alors de vendre l’appareil à SVR, le service de renseignement extérieur russe ». L’informateur, qui prétend être un ancien partenaire romantique de Williams, a déclaré au FBI que l’accord avait échoué. Le FBI dit que Williams a toujours l’ordinateur portable ou l’a détruit.

Plus de 100 accusés dans l’émeute du Capitole

Le ministère de la Justice a reçu près de 200 000 conseils numériques du public et a porté plainte contre plus de 100 personnes suite à l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, a déclaré mardi le procureur général Jeffrey Rosen. Les enquêtes sur d’autres suspects sont en cours, a déclaré Rosen dans un communiqué. Rosen a également promis « aucune tolérance pour quiconque tente de gâcher » le jour d’inauguration.

« Le peuple américain a démontré qu’il ne permettra pas à la violence de la foule de rester sans réponse », a déclaré Rosen. « En tant qu’Américains, nous devrions tous chercher à organiser une journée d’inauguration sûre et pacifique, et si nous nous en tenons fermement à la Constitution et aux traditions de notre pays, nous le ferons. »

Un homme du Texas accusé d’avoir menacé sa famille s’il l’avait dénoncé

Un homme du Texas qui a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier est accusé d’avoir menacé de tuer ses deux enfants mineurs s’ils informaient les autorités de son implication, selon des documents de la Cour fédérale publiés lundi. La plainte déposée devant la US District Court à Washington accuse Guy Reffitt d’entrave à la justice et d’entrer sciemment dans un bâtiment à accès restreint sans autorisation légale.

Reffitt est décrit comme un membre apparent de la milice qui s’est rendu à Washington avec des fusils pour «protéger son pays». L’affidavit déclare que Reffitt a dit à son fils que «s’il franchissait la ligne et dénonçait Reffitt à la police, mettant la famille en danger», alors Reffitt «ferait ce qu’il avait à faire». Le fils a compris cette déclaration comme une menace pour sa vie. La femme de Reffitt a également déclaré au FBI que Reffitt avait menacé la famille. La fille de Reffitt a déclaré au FBI que Reffitt avait menacé de tirer sur son téléphone si elle publiait des photos dommageables sur les réseaux sociaux.

Sondage: la réponse de la police aurait été plus forte si les émeutiers étaient noirs

La plupart des Américains pensent que la réponse de la police à la foule qui a pris d’assaut le Capitole des États-Unis aurait été plus dure si les émeutiers avaient été principalement noirs plutôt que principalement blancs, selon un nouveau sondage USA TODAY / Suffolk University Poll. Une majorité de 55% dit que les forces de l’ordre auraient utilisé des tactiques plus dures contre la mêlée qu’elles ne l’ont fait, presque le double des 28% qui disent que la réponse aurait été la même. Seulement 9% disent que la réponse aurait été moins dure pour une foule largement noire.

«Cela a montré au monde entier à quel point il y a le privilège des blancs et à quel point le système judiciaire craint vraiment la couleur», déclare Jonathan Muteba, 28 ans, ingénieur afro-américain de Somerville, Massachusetts, qui faisait partie des personnes interrogées.

– Susan Page et Sarah Elbeshbishi