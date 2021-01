WASHINGTON (AP) – Le FBI suit « un grand nombre de discussions en ligne préoccupantes », y compris des appels à des manifestations armées menant à l’inauguration présidentielle de la semaine prochaine, a déclaré jeudi le directeur Chris Wray.

Wray, lors de sa première apparition publique depuis l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, a déclaré lors d’un briefing de sécurité pour le vice-président Mike Pence que le FBI restait préoccupé par le potentiel de violence lors des manifestations et des rassemblements à Washington et dans les capitales des États autour de la pays.

Ces événements pourraient amener des individus armés à proximité des bâtiments gouvernementaux et des élus, a averti Wray, tout en notant: «L’un des véritables défis dans cet espace est d’essayer de distinguer ce qui est ambitieux de ce qui est intentionnel.

Wray a déclaré que le FBI recevait une quantité «significative» d’informations qu’il transmettait à d’autres organismes d’application de la loi avant l’inauguration. Le partage d’informations est essentiel avant tout événement public important comme l’inauguration, mais la question fait l’objet d’un examen particulier en raison des signes que les forces de l’ordre n’étaient pas préparées à la vague violente et meurtrière au Capitole par les loyalistes du président Donald Trump.

Les responsables fédéraux ont averti les forces de l’ordre locales que l’émeute au Capitole est susceptible d’inspirer d’autres personnes avec des intentions violentes.

«Nous examinons des individus qui pourraient avoir un œil sur la répétition du même type de violence que nous avons vu la semaine dernière», a déclaré Wray, ajoutant que depuis le 6 janvier, le FBI a identifié plus de 200 suspects.

«Nous savons qui vous êtes. Si vous êtes là-bas, un agent du FBI vient vous trouver », a-t-il ajouté.

Plus de 100 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent, a déclaré Wray, et il y a «d’innombrables» autres enquêtes.

Les États du pays ont déjà renforcé la sécurité en vue d’éventuelles manifestations armées et violences ce week-end, en particulier dans les bâtiments d’État au milieu des sessions législatives et des cérémonies inaugurales. Les responsables réévaluent leurs plans de sécurité pour les cibles à haut risque et la police des grandes villes se prépare à être mise en alerte tactique si nécessaire. Un bulletin du FBI plus tôt cette semaine a mis en garde contre d’éventuelles manifestations armées dans les 50 États.

Pour surveiller les menaces, partager les renseignements et décider comment allouer les ressources, le FBI, lors de l’inauguration, exploitera un poste de commandement 24 heures sur 24 au siège et dans chacun de ses 56 bureaux sur le terrain, a déclaré Wray.

«Notre posture est agressive, et cela va le rester jusqu’à l’inauguration», a-t-il déclaré.

