Le FBI sollicite des « conseils » sur les instigateurs de la violence au Capitole, est bombardé de photos de membres du GOP, appelle à enquêter sur Antifa et les flics

Les enquêteurs du FBI ont demandé au public des informations sur les instigateurs de violence au Capitole américain. Si les réponses du public sont une indication, les agents passeront au crible des centaines d’images de politiciens.

Des dizaines de partisans de Trump ont fait irruption dans le Capitole mercredi, perturbant le décompte par le Congrès américain des votes électoraux exprimés lors de l’élection présidentielle. Le FBI veut savoir qui a envoyé la foule à travers les barricades de la police, il a donc demandé au public de l’aider en « [submitting] toute image, vidéo ou autre fichier multimédia » liés à la perturbation.

Le FBI cherche à identifier les individus à l’origine de la violence à Washington, DC Nous acceptons les conseils et les médias numériques décrivant des émeutes ou des violences dans et autour du Capitole américain le 6 janvier. Si vous avez des informations, visitez https://t.co/buMd8vYXzH. – FBI (@FBI) 7 janvier 2021

Les réponses sont arrivées en masse, et la plupart d’entre elles ne seront probablement pas utiles pour l’enquête. Certains étaient simplement des copies de séquences et d’images accessibles au public des scènes chaotiques qui se déroulaient, avec un accent particulier sur les personnages les plus colorés de la foule des manifestants.

Ici. Cherchez ce type. Envoyez leurs photos à travers le monde avec des pancartes WANTED. Vous avez un million d’images. POSTEZ-LES et marquez-les VOULU! pic.twitter.com/SZipAnu1K6 – IWillVote.com (@ ShaunRas31) 7 janvier 2021

Pour mémoire, l’individu sur cette photo ne s’appelle pas « Via Getty », contrairement à ce que certaines personnes sur Twitter mai croyez.

D’autres commentateurs étaient aussi politiques qu’on pouvait s’y attendre dans une situation volatile comme celle qui sévit aux États-Unis. Les images de Donald Trump, de son cabinet, des législateurs républicains et de Rudy Giuliani étaient toutes des soumissions populaires.

Ici vous allez … Je l’ai vu soutenir le renversement de l’élection juste avant l’insurrection. Il peut aussi être un tueur en série. pic.twitter.com/UXzguGt2WI – Laurie (@ laurieCR13) 7 janvier 2021

Je crois que vous pouvez trouver ce type dans le bâtiment du Sénat Russell. pic.twitter.com/zfXLv7ZkVr – Patriote optimiste (@dialogician) 7 janvier 2021

Certains ont même utilement fourni l’adresse où « Le chef de file » vies.

Le chef de file habite au 1600 Pennsylvania Avenue, veuillez agir en conséquence. – Quatre saisons Total Manscaping (@EcoSexuality) 7 janvier 2021

Regardez d’abord au 1600 Pennsylvania Avenue. Le principal suspect regardera la télévision. Ensuite, allez au Sénat américain et criez: « Il y a une caméra de télévision en direct! » et soupçonne Josh Hawley et Ted Cruz de courir immédiatement vers vous. – Mme Betty Bowers (@BettyBowers) 7 janvier 2021

Quelques réponses suggèrent que le FBI devrait également se pencher sur Antifa, se référant à une théorie selon laquelle des membres du mouvement de gauche radicale ont en quelque sorte infiltré le rassemblement MAGA et mené la charge sur le Capitole. Aucune preuve que tel était le cas n’a cependant été offerte.

Je vous remercie. Trouvez des membres antifa. – Greg Spears (@Gregshouse) 7 janvier 2021

Des appels ont également été lancés pour enquêter sur la raison pour laquelle les manifestants ont réussi à pénétrer dans le siège supposé hautement sécurisé du législateur fédéral américain sans pratiquement aucune résistance.

Une grande foule prend d’assaut le Capitole avec peu ou pas de résistance, pas un coup de feu jusqu’à ce qu’ils soient à l’intérieur. Expliquez aux Américains honnêtes pourquoi ce n’était pas un travail interne

Les flics aidant à éliminer les obstacles

Des flics prenant des selfies avec des insurgés

Trump n’appelle pas la garde nationale – Helen, préfète en chef 🌷💕Caracter Matters💕🌷 (@ florencerounda2) 7 janvier 2021

