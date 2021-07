Le FBI s’est assis sur des accusations d’agression sexuelle contre le médecin américain de gymnastique Nassar, permettant 70 autres agressions, selon un rapport du ministère de la Justice – RT USA News

Des allégations d’agression sexuelle contre le médecin de l’équipe de gymnastique des États-Unis ont été mal traitées par le FBI, ce qui a retardé son arrestation alors que des dizaines d’autres filles auraient été agressées, selon une étude du ministère de la Justice.

Les responsables du FBI ont non seulement omis d’enquêter rapidement sur les accusations de juillet 2015 contre le Dr Larry Nassar, mais également omis d’informer les autorités étatiques ou locales au milieu des questions de savoir s’il y aurait une juridiction fédérale dans l’affaire, a déclaré mercredi l’inspecteur général du DOJ dans un rapport. .

Entre cette date et septembre 2016, lorsqu’un autre organisme chargé de l’application des lois a perquisitionné le domicile de Nassar et a découvert de la pornographie juvénile, environ 70 jeunes athlètes supplémentaires ou plus auraient été agressés sexuellement par le médecin.

NOUVEAU : nous venons de publier notre enquête et notre examen du traitement par le FBI des allégations d’abus sexuels par l’ancien médecin de gymnastique américain Nassar. Nous avons trouvé des erreurs graves, des violations de la politique du FBI et des fautes commises par des fonctionnaires du FBI. Lire le rapport : https://t.co/9CywwBWjSkpic.twitter.com/kbUxL2dEzy – Inspecteur général du MJ (@JusticeOIG) 14 juillet 2021

« Malgré la nature extraordinairement sérieuse des allégations et la possibilité que la conduite de Nassar se poursuive, les hauts responsables du bureau extérieur du FBI à Indianapolis n’ont pas répondu aux allégations de Nassar avec le plus grand sérieux et l’urgence qu’ils méritaient et qu’ils exigeaient », a-t-il ajouté. dit le rapport. Les agents aussi « ont fait de nombreuses erreurs fondamentales lorsqu’ils ont répondu » et violé plusieurs politiques du FBI.

Au moment où toutes les allégations contre Nassar ont été révélées, il a été accusé d’avoir agressé 265 filles et femmes pendant deux décennies sous prétexte de donner un traitement médical. Il avait été médecin non seulement pour l’équipe nationale américaine, mais aussi à la Michigan State University, un club de gymnastique et un lycée de la communauté de Holt. Il a été condamné à 60 ans de prison fédérale en 2017, puis a été giflé de 40 à 175 ans sur des accusations d’État par un juge du Michigan en 2018.





USA Gymnastics, basé à Indianapolis, a informé Nassar qu’il ne devrait plus assister aux événements de l’organisation après avoir signalé des allégations contre lui au FBI en juillet 2015, et il a pris sa retraite en septembre de la même année. Cependant, a déclaré l’inspecteur général, il a continué à exercer ses fonctions au Michigan State, Holt et Twistars USA Gymnastics Club, et ces employeurs n’ont pas été informés des accusations portées contre lui.

Comme le bureau du FBI à Indianapolis n’a pris aucune mesure pendant plus de huit mois à la suite d’un entretien téléphonique en septembre 2015 avec l’un des accusateurs de Nassar, l’équipe nationale a signalé les mêmes allégations au bureau du bureau de Los Angeles en mai 2016. Bien que le bureau de LA ait ouvert une enquête fédérale et interrogé plusieurs victimes présumées, il n’a pas informé les autorités étatiques ou locales. Ce n’est qu’en août 2016, après que des dizaines de gymnastes ont déclaré à la police de l’Université d’État du Michigan qu’ils avaient été agressés sexuellement par le médecin, que les forces de l’ordre se sont rapprochées de Nassar.

Les deux bureaux extérieurs du FBI qui avaient reçu des plaintes n’ont pas informé le bureau de Lansing, dans le Michigan, qui n’a pris connaissance des allégations et n’a ouvert son enquête qu’en octobre 2016, a déclaré l’inspecteur général. Les enquêteurs de Lansing ont finalement trouvé plus de 30 000 images de pornographie juvénile sur les appareils que la police universitaire a saisis au domicile de Nassar.





Lorsque le bureau extérieur du FBI à Indianapolis a fait l’objet d’un examen minutieux pour son traitement des allégations, les responsables y ont donné des informations incomplètes et inexactes aux examinateurs internes, a révélé l’examen. Parmi d’autres déclarations prétendument fausses, l’agent spécial en charge du bureau, W. Jay Abbott, a menti au bureau de l’inspecteur général au sujet de sa candidature à un poste au Comité olympique américain tout en consultant le directeur général de USA Gymnastics, Steve Penny, au sujet de l’affaire Nassar. Abbott a proposé une déclaration publique du FBI qui mettrait USA Gymnastics sous un bon jour tout en s’appuyant sur Penny pour lui parler de son offre d’emploi, selon le rapport.

« Les actions et les inactions des employés du FBI décrites dans le rapport sont inexcusables et un discrédit pour l’organisation et les valeurs qui nous sont chères » a déclaré Douglas Leff, directeur adjoint de la division d’inspection du bureau. « Au FBI, nous considérons notre mission de protéger et de servir le peuple américain comme la plus haute responsabilité. La conduite et les faits dans le rapport sont épouvantables. »

Cependant, comme l’a noté le rapport, Abbott n’a pas été accusé de fausses déclarations. Aucun des autres responsables non plus n’était impliqué dans l’inconduite alléguée. Abbott a été autorisé à prendre sa retraite avec des prestations complètes en 2018.

Les sénateurs américains Jerry Moran (R-Kansas) et Richard Blumenthal (D-Connecticut) ont publié une déclaration conjointe appelant le procureur général Merrick Garland, le directeur du FBI Christopher Wray et l’inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz à témoigner devant le Sénat sur les conclusions du rapport Nassar et à expliquer ce qui est fait pour s’en assurer.

« Combien d’athlètes auraient été épargnés par une douleur inimaginable si le FBI avait fait son travail ? » demanda Moran. « Le DOJ doit maintenant décider s’il s’agira d’une autre institution qui laissera tomber les survivants ou s’il imposera une certaine responsabilité pour ces crimes. »

Ma déclaration commune avec @SenBlumenthal: Nous sommes consternés par la mauvaise gestion par le FBI des avertissements spécifiques que ses agents ont reçus au sujet des horribles abus de Larry Nassar des années avant qu’il ne soit finalement arrêté. https://t.co/7aai0pGxpD – Sénateur Jerry Moran (@JerryMoran) 14 juillet 2021

