Le FBI se concentre sur l’endroit où les documents de renseignements américains divulgués ont été imprimés

CNN

—



Le FBI se concentre sur un bureau du gouvernement américain où il pense que les documents des services de renseignement américains divulgués sur les préparatifs d’Israël en vue d’une éventuelle attaque contre l’Iran ont été imprimés, ont déclaré à CNN un responsable américain et une autre source proche du dossier.

Les enquêteurs du FBI travaillant avec le Naval Criminal Investigative Service ces derniers jours ont restreint le champ de l’enquête pour se concentrer sur les endroits où les documents auraient pu être imprimés avant leur fuite vendredi dernier. À la suite des fuites de documents classifiés ces dernières années, le gouvernement fédéral a accru son suivi du moment où les employés accèdent et impriment des documents classifiés.

Les deux documents liés à Israël publiés sur les réseaux sociaux la semaine dernière étaient des produits de renseignement largement accessibles, selon deux sources proches des services de renseignement américains. Mais au moins un semble avoir été scanné à partir d’un cahier d’information officiellement imprimé. Les enquêteurs ont travaillé pour déterminer où les documents ont été imprimés et qui y avait accès. Le bassin de personnes qui ont imprimé ces pages serait relativement restreint ; ont déclaré des sources – un point de départ clé pour les enquêteurs.

Les responsables américains ont déclaré que ce n’était pas tant la description des documents qui était inquiétante que le fait qu’ils aient été divulgués ; la brèche a couvé dans l’arrière-plan des cercles de sécurité nationale à Washington tout au long de la semaine.

Les principaux démocrates et républicains de la commission sénatoriale du renseignement ont exhorté jeudi le directeur du FBI, Christopher Wray, à « agir rapidement dans l’enquête… et à prendre des mesures immédiates pour tenir chaque individu impliqué pleinement responsable ».

« Si un individu du gouvernement américain chargé de détenir les secrets les plus sensibles de l’Amérique est impliqué, ces individus doivent être poursuivis avec toute la rigueur de la loi », ont déclaré les sénateurs Mark Warner, démocrate de Virginie, et Marco Rubio, de Floride. Républicain, a écrit dans une lettre à Wray obtenue par CNN.

Les sénateurs ont demandé au FBI de faire le point sur son enquête dans un délai de 15 jours et que les commissions compétentes du Congrès soient informées « immédiatement » si la communauté du renseignement déposait une plainte pénale auprès du ministère de la Justice concernant la fuite.

La nature des documents divulgués indique qu’ils étaient largement accessibles aux personnes disposant d’une habilitation de sécurité top-secrète au sein de la communauté du renseignement, du ministère de la Défense, d’autres parties du gouvernement américain et des alliés les plus proches du pays, ont écrit Warner et Rubio.

Les documents, datés des 15 et 16 octobre, ont commencé à circuler en ligne vendredi après avoir été publiés sur Telegram par un compte appelé « Middle East Spectator ». Ils sont classés top secret et portent des inscriptions indiquant qu’ils sont destinés à être vus uniquement par les États-Unis et leurs alliés des « Cinq Yeux » – l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

L’un des documents, qui dit avoir été compilé par la National Geospatial-Intelligence Agency, indique que les plans impliquent qu’Israël déplace des munitions.

Un autre document de la NGA qui inclut des renseignements tirés de l’Agence de sécurité nationale décrit les exercices de l’armée de l’air israélienne impliquant des missiles air-sol, également censés préparer une frappe contre l’Iran. CNN ne cite ni ne montre directement les documents.

Bien qu’il soit discrètement admis que les États-Unis espionnent même leurs alliés, le fait que la surveillance américaine d’Israël soit divulguée publiquement risque de tendre les relations à un moment où les États-Unis tentent désespérément de mettre un terme à la série de conflits interconnectés dans lesquels Israël est maintenant impliqué.

Une fuite majeure des renseignements américains l’année dernière a également mis à rude épreuve les relations des États-Unis avec leurs alliés et partenaires, notamment la Corée du Sud et l’Ukraine, après que Jack Teixeira, alors âgé de 21 ans, de la Garde nationale aérienne, a publié des informations hautement classifiées sur la plateforme de médias sociaux Discord.

Dans ce cas, le FBI a pu agir rapidement pour identifier Teixeira, qui avait laissé derrière lui une trace électronique qui a aidé les enquêteurs à affiner rapidement leur objectif. Texeira purge actuellement une peine de 16 ans de prison pour cette fuite, et le Pentagone a depuis déclaré avoir réduit le nombre de personnes ayant accès à certains documents.