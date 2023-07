Les républicains disent que le FBI est intervenu dans les élections de 2020 en trompant le public américain

Le Federal Bureau of Investigation a refusé de divulguer aux entreprises américaines de médias sociaux que l’ordinateur portable qui appartiendrait au fils du président Joe Biden était authentique, a révélé vendredi le comité judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis.

Le New York Post avait publié un article sur l’ordinateur portable de Hunter Biden en octobre 2020, un mois avant l’élection présidentielle opposant son père au président sortant Donald Trump. Toutes les plateformes de médias sociaux ont censuré l’histoire – certaines bloquant le point de vente lui-même – avec l’approbation tacite du FBI et citant un avertissement antérieur du Bureau concernant une menace imminente. « Russe » campagne de désinformation.

Il s’avère maintenant que les mêmes personnes du FBI avertissent la Silicon Valley d’un « Russe » l’opération savait que l’histoire de l’ordinateur portable était authentique, car le Bureau le détenait depuis 2019.

Les républicains de la Chambre ont révélé la nouvelle vendredi, citant le témoignage sous serment du 17 juillet de Laura Dehmlow, chef de section du groupe de travail sur l’influence étrangère (FITF) du FBI auprès du sous-comité sur la militarisation du gouvernement fédéral.

🚨 BIG BREAKING NEWS 🚨 Un témoignage révèle que le FBI savait que l’ordinateur portable Hunter Biden était authentique, mais lorsqu’une société de médias sociaux l’a interrogé sur l’authenticité de l’ordinateur portable, le FBI a répondu « pas d’autre commentaire ». Le reste appartient à l’histoire. pic.twitter.com/LzjS5cSBS6 – Maison judiciaire GOP 🇺🇸 (@JudiciaryGOP) 20 juillet 2023

« En termes simples, après que le FBI ait conditionné les entreprises de médias sociaux à croire que l’ordinateur portable était le produit d’une opération de piratage et de vidage, le Bureau a arrêté son partage d’informations, permettant aux entreprises de médias sociaux de conclure que l’histoire du New York Post était de la désinformation russe ». ont déclaré les républicains de la Chambre.

Pour preuve, ils ont cité le témoignage de Dehmlow sur la rencontre des responsables du FBI avec Twitter et Facebook le 14 octobre 2020, le jour où le Post a publié son histoire. Lorsqu’un employé de Twitter a posé des questions sur l’histoire de l’ordinateur portable, un analyste du FBI « a commencé à répondre que l’ordinateur portable était réel, lorsqu’un avocat du FBI l’a interrompu pour dire que le FBI n’avait » aucun autre commentaire « , concernant la provenance de l’ordinateur portable. »















Plus tard dans la journée, Dehmlow elle-même » a répondu à une question similaire d’un employé de Facebook à propos de l’ordinateur portable de Hunter Biden en déclarant que le FBI, encore une fois, n’avait » aucun commentaire « . Le FBI a pris cette décision alors qu’il était en possession de l’ordinateur portable et avait confirmé son authenticité. Selon Dehmlow, plusieurs membres du personnel du FITF savaient que l’ordinateur portable était réel », a déclaré le Comité judiciaire.

Biden a déposé son ordinateur portable dans un magasin du Delaware en avril 2019, mais ne l’a jamais réclamé. Il a admis plus tard dans ses mémoires qu’il prenait des drogues dures à l’époque. Le contenu de l’ordinateur portable l’a prouvé, ainsi que ses alliances avec des prostituées et des accords commerciaux impliquant le nom de famille Biden – et impliquant potentiellement son père Joe également.

« Nous savions déjà que le FBI avait pris possession de l’ordinateur portable de Hunter en [December] 2019. Ce que nous ne savions pas, c’était si les agents du FBI mettant en garde contre la désinformation russe liée à Hunter Biden savaient également que [the] Le FBI avait son ordinateur portable. Maintenant, nous savons qu’ils l’ont fait », Michael Shellenberger, l’un des journalistes qui a enquêté sur les fichiers Twitter, a dit en réponse à la déclaration du Comité judiciaire, ajouter ce « ce qui vient d’être révélé est la preuve d’un complot criminel par des hauts responsables du FBI pour influencer les élections de 2020. »