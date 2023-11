Le FBI saisit les téléphones portables et les iPad du maire de New York, Eric Adams, après une enquête sur la campagne de financement en Turquie

Des agents du FBI ont arrêté le maire Eric Adams dans une rue de New York et lui ont saisi des appareils électroniques dans le cadre d’une enquête visant à déterminer si sa campagne avait accepté des dons illégaux en provenance de Turquie, selon un rapport publié vendredi.

La scène époustouflante – qui a eu lieu plus tôt cette semaine, New York Times » a déclaré – c’était la première fois que l’enquête touchait directement Adams, un démocrate qui est à mi-chemin de son premier mandat.

Les agents auraient demandé aux gardes du corps du maire de s’éloigner, puis seraient montés dans le SUV officiel d’Adams avec lui et auraient saisi au moins deux téléphones portables et un iPad conformément à un mandat autorisé par le tribunal.

On ne sait pas si les agents ont mentionné l’enquête en cours sur la possibilité que des contributions illégales aient été canalisées vers la campagne d’Adams à la mairie de 2021 dans le cadre d’un complot avec le gouvernement turc, a indiqué le Times.

Les appareils d’Adams auraient été restitués quelques jours plus tard, apparemment après que leur contenu ait été copié par les enquêteurs.

L’avocat Boyd Johnson, un avocat représentant Adams et sa campagne, a déclaré au Times dans un communiqué que le maire « s’est immédiatement conformé à la demande du FBI et leur a fourni des appareils électroniques » après un événement de lundi.

Johnson, un ancien procureur fédéral de haut rang de Manhattan, a également déclaré qu’Adams n’avait pas été accusé d’actes répréhensibles et qu’il coopérait avec les autorités.

“Après avoir pris connaissance de l’enquête fédérale, il a été découvert qu’un individu avait récemment agi de manière inappropriée”, a déclaré Johnson. « Dans un esprit de transparence et de coopération, ce comportement a été signalé immédiatement et de manière proactive aux enquêteurs. »

Johnson n’a pas donné de détails, a indiqué le Times.

Adams, un ancien capitaine de la police de la ville de New York, a déclaré dans un communiqué qu’« en tant qu’ancien membre des forces de l’ordre, j’attends de tous les membres de mon personnel qu’ils respectent la loi et coopèrent pleinement à tout type d’enquête – et je continuerai à le faire. exactement ça.”

Le maire de la ville de New York, Eric Adams, s’exprime au Gracie Mansion à Manhattan le jeudi 2 novembre 2023, au sujet d’une descente du FBI au domicile de son principal collecteur de fonds. Bureau du maire de New York/YouTube

Adams a également déclaré qu’il n’avait “rien à cacher”.

Le FBI et le bureau du procureur américain de Manhattan, également impliqué dans l’enquête, ont refusé de commenter.

Le 9 novembre, le FBI a perquisitionné le domicile de Brooklyn de la principale collectrice de fonds d’Adams, Brianna Suggs, ce qui a incité le maire à annuler brusquement une série de réunions à Washington, DC, en raison de la crise des migrants dans la ville et à se précipiter chez lui.

Une copie du mandat de perquisition suggérait que les autorités enquêtaient pour savoir si le gouvernement turc avait conspiré avec la campagne d’Adams visant à faire des contributions illégales par le biais de soi-disant donateurs de paille, le Fois a dit.

Parmi les objets qui auraient été saisis au domicile de Suggs figuraient trois iPhones, deux ordinateurs portables et un « dossier en papier cartonné intitulé Eric Adams ».

La semaine dernière, The Messenger a révélé en exclusivité que deux policiers du commissariat local se sont rendus au domicile de Suggs quelques heures avant le raid du FBI en réponse à une demande de « contrôle de bien-être » émanant d’un responsable des affaires internes de la police.

Le département de police a déclaré plus tard que la demande avait été faite au nom des responsables fédéraux chargés de l’application des lois afin de s’assurer que l’adresse était correcte et d’éviter de mettre en danger toute personne vivant sur place pendant le raid.

Cette affirmation a été publiquement remise en question par d’anciens responsables du ministère de la Justice, notamment Jeff Cortese, ancien chef par intérim de l’unité de corruption publique du FBI.

“Le FBI travaille avec diligence pour protéger ses enquêtes sur la corruption publique pour un certain nombre de raisons, dont l’une est sa conscience du fait que certains individus pourraient prendre des mesures pour miner la crédibilité ou le succès de l’enquête”, a déclaré Cortese au Messenger.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Adams a déclaré que les responsables de la police n’étaient pas au courant du contrôle de santé et ne croyaient même pas qu’il avait eu lieu.

Adams a déclaré que lorsque son porte-parole en chef a contacté l’unité des affaires publiques du département de police, on lui a dit : « Nous doutons qu’une telle chose se soit jamais produite ».

Mais après “qu’ils aient creusé davantage”, les responsables de la police ont confirmé la visite, a déclaré Adams.