Le FBI saisit les téléphones d’Eric Adams dans le cadre d’une enquête fédérale sur la corruption

Le maire démocrate de New York, Eric Adams, a été approché par des agents du FBI plus tôt cette semaine qui ont confisqué ses téléphones portables alors que les enquêteurs fédéraux enquêtent sur les allégations selon lesquelles la campagne 2021 du maire aurait conspiré avec le gouvernement turc.

Adams a été confronté au FBI alors qu’il marchait dans la rue avec ses agents de sécurité, The New York Times signalé. Les agents sont ensuite montés dans le SUV d’Adams avec le maire avant de prendre deux téléphones portables et un iPad. Les appareils ont été restitués au maire quelques jours plus tard, ont déclaré au Times deux personnes au courant de la saisie, mais il n’était pas clair si l’action des agents du FBI faisait partie de l’enquête sur des allégations de corruption.

« Après avoir pris connaissance de l’enquête fédérale, il a été découvert qu’un individu avait récemment agi de manière inappropriée. Dans un esprit de transparence et de coopération, ce comportement a été immédiatement et proactivement signalé aux enquêteurs. Le maire a été et reste déterminé à coopérer dans cette affaire », a déclaré Boyd Johson, l’avocat de la campagne d’Adams. dit. « Lundi soir, le FBI a contacté le maire après un événement. Le maire a immédiatement accédé à la demande du FBI et leur a fourni des appareils électroniques. Le maire n’a été accusé d’aucun acte répréhensible et continue de coopérer à l’enquête.

La semaine dernière, le FBI a lancé une enquête pour savoir si la campagne d’Adams avait reçu des dons illégaux du gouvernement turc lors de sa campagne de 2021. Suite à l’annonce de l’enquête, Adams a annulé son projet de discuter de l’immigration clandestine et de la crise frontalière avec l’administration Biden.

Les dossiers de campagne examinés par le New York Post montrent que la campagne d’Adams a accepté 6 000 $ de trois donateurs qui siègent au conseil d’administration d’une fondation soutenue par le fils du président turc Recep Tayyip Erdoğan. La maison de l’une des principales collectrices de fonds d’Adams, Brianna Suggs, était perquisitionné par le FBI la semaine dernière alors que les agents cherchaient des preuves pour savoir si la campagne d’Adams avait conspiré avec le gouvernement turc via une entreprise de construction de Brooklyn.

Le mandat du FBI visant à perquisitionner le domicile de Suggs visait également à obtenir des preuves de dons provenant d’un collège de Washington DC, la Bay Atlantic University, dont le fondateur est turc, selon le Times. Les agents auraient saisi plusieurs iPhones et ordinateurs portables ainsi que de nombreux documents au domicile de Suggs, y compris un dossier intitulé « Eric Adams ». Le raid a été délibérément mené alors qu’Adams était hors de la ville, ont déclaré des sources policières au Post.

“En tant qu’ancien membre des forces de l’ordre, j’attends de tous les membres de mon personnel qu’ils respectent la loi et coopèrent pleinement à tout type d’enquête, et c’est exactement ce que je continuerai à faire”, a déclaré Adams. dit dans un rapport. “Je n’ai rien à cacher,”

Adams a récemment été une épine dans le pied de l’administration Biden, appelant constamment le président et secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à faire davantage pour résoudre la crise frontalière alors que la ville de New York est envahie par les immigrants illégaux.