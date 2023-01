Le FBI saisit les carnets de Biden – NBC

Les blocs-notes contiennent des écrits liés aux activités officielles de Biden en tant que vice-président, a déclaré une source aux médias.

Des carnets que le président américain Joe Biden a conservés pendant son mandat de vice-président figuraient parmi les objets saisis par le FBI lors d’une perquisition à son domicile la semaine dernière, dans le cadre d’une enquête sur sa mauvaise gestion de documents classifiés, a déclaré à NBC une personne proche de l’enquête. .

Bien qu’ils ne soient pas marqués comme classifiés, les carnets ont été pris parce qu’ils contiennent des écrits liés aux affaires officielles de Biden au sein de l’administration Obama, y ​​compris des détails sur les contacts diplomatiques, a rapporté samedi le diffuseur.

Les cahiers étaient un mélange de dossiers sur des sujets personnels et officiels, a indiqué la source, ajoutant que les pages sans données sensibles pourraient également être considérées comme la propriété de l’État en vertu de la loi sur les dossiers présidentiels, car elles se rapportent aux activités du gouvernement.

Biden avait un “grande” nombre de ces cahiers, a dit la personne, mais n’a pas pu fournir le chiffre exact.

Interrogé sur les cahiers, un porte-parole de l’avocat personnel de Biden, Bob Bauer, a déclaré que “Conformément à notre vision des exigences de notre coopération avec le ministère de la Justice dans cette affaire, nous ne commenterons pas l’exactitude des rapports de cette nature.”

La possession de cahiers de son temps en tant que vice-président “soulève des questions quant à savoir s’il a correctement suivi les procédures de conservation des dossiers présidentiels”, aussi bien que “comment d’autres vice-présidents et présidents qui ont gardé des cahiers similaires pendant leur mandat ont géré les leurs”, a déclaré NBC.

La perquisition de 13 heures menée par le FBI au domicile du président à Wilmington, dans le Delaware, a conduit à la découverte de six autres documents marqués comme classifiés, dont certains remontent à ses jours en tant que sénateur.

Biden a atterri dans l’eau chaude après qu’il a été révélé plus tôt ce mois-ci que plusieurs lots de documents gouvernementaux, certains marqués « top secret », de ses deux mandats de vice-président entre 2009 et 2017 ont été trouvés dans son bureau du Penn Biden Center, un pense réservoir, et à son domicile du Delaware, y compris dans le garage, en novembre et janvier. Un avocat spécial a été nommé pour enquêter sur la mauvaise gestion des documents par le président de 80 ans.

Parlant du scandale la semaine dernière, Biden a déclaré aux journalistes que “il n’y a pas là-bas,” et qu’il a “pas de regrets” sur la situation. Ses commentaires ont provoqué des réactions négatives même de la part de ses collègues démocrates, y compris le sénateur Joe Manchin, qui a déclaré que c’était “incroyable” et “totalement irresponsable” pour Biden d’exposer les secrets d’État à un vol potentiel.