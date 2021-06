Une femme de 69 ans a été arrêtée pour être brièvement entrée au Capitole des États-Unis lors de l’émeute pro-Trump plus tôt cette année. Le FBI a été ridiculisé sur Twitter pour avoir fait sortir « ce monstre des rues ».

Lois Lynn McNicoll, une employée du département des services sociaux publics du comté de Los Angeles, a été arrêtée lundi et libérée sous caution de 10 000 $, a déclaré une porte-parole du FBI au Los Angeles Daily News.

Son arrestation est intervenue après une opération de collecte d’informations de plusieurs mois par le FBI, qui a commencé lorsque deux collègues l’ont identifiée dans une séquence vidéo de l’émeute pro-Trump à Capitol Hill en janvier et l’ont signalée à l’agence.

Ses crimes, si on pouvait les appeler ainsi, comprenaient entrer dans le Capitole (pendant qu’un officier de police du Capitole lui ouvrait une porte), prendre des photos avec son téléphone portable et revenir à l’extérieur sur instruction d’un officier – tous détaillés dans documents judiciaires. Néanmoins, elle a été accusée d’avoir pénétré sciemment dans un immeuble à accès restreint, d’avoir perturbé le bon déroulement des affaires du gouvernement et d’avoir participé à « conduite désordonnée ou perturbatrice » sur le terrain du Capitole.

McNicoll a parlé volontairement au FBI en mai, révèlent les documents judiciaires. Alors que McNicoll a dit qu’elle avait vu les barrières de sécurité autour du Capitole, « elle ne sentait pas qu’elle faisait quelque chose de mal » en entrant dans le bâtiment.

Alors que la nouvelle de l’arrestation de McNicoll et des accusations portées contre elle éclatait, les commentateurs et les experts conservateurs étaient incrédules. « Une autre maman MAGA arrêtée pour des selfies au Capitole », une remarqué, accusant le FBI de « une persécution politique flagrante ».

« Pour ma part, je dormirai mieux ce soir sachant que ce monstre n’est plus dans la rue » expert Jesse Kelly ricané.

chère @FBI Réalisateur Chris Wray : Vos agents traquent et (sur-)accusent maintenant cette femme confuse et malavisée de 68 ans de crimes d’obstruction pour, au mieux, intrusion non violente dans le Capitole. Vous vous moquez de moi ? Le FBI clairement a trop de ressources. https://t.co/vISdtuDZCw – Mike Davis 🇺🇸 (@mrddmia) 29 juin 2021

Ce sont les gens dont on vous dit encore tous les jours qu’ils faisaient partie d’une tentative organisée de renverser l’Amérique.50 quelque chose que vos vieilles femmes portent des imperméables. https://t.co/NISOaMLxqT – Eric Newbury (@newbury_eric) 29 juin 2021

Stunning and Brave Le FBI abat une autre grand-mère MAGA pour acte d’intrusion. Ne leur posez pas de questions sur la personne qui a posé les « bombes artisanales ». https://t.co/Pr6HyMeXN9 – Jordan Schachtel @ dossier.substack.com (@JordanSchachtel) 28 juin 2021

McNicoll est l’une des plus de 500 personnes arrêtées pour avoir participé à l’émeute du Capitole, que les démocrates et leurs alliés dans les médias ont surnommé un « insurrection », « terrorisme intérieur », Et un « attaque contre notre démocratie ». Des dizaines sont toujours détenues dans des conditions déplorables dans une prison de Washington, DC, et la première femme condamnée pour avoir participé à l’émeute – une femme de plusieurs années la cadette de McNicoll – n’a reçu qu’une peine clémente à cause d’elle. « immenses remords », le Daily Beast a rapporté la semaine dernière.

Pendant ce temps, des questions restent sans réponse sur la connaissance préalable du FBI et son implication dans l’organisation de l’émeute elle-même. Les documents d’accusation contre les miliciens qui ont participé à l’émeute révèlent des dizaines de « co-conspirateurs non inculpés » qui n’ont pas été inculpés et dont les noms sont restés anonymes, suggérant qu’ils étaient des employés ou des informateurs de l’agence.

