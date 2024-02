Le FBI révèle qu’un outil d’espionnage controversé a déjoué un complot terroriste alors que le Congrès débat de la refonte

La Chambre devrait voter dès jeudi sur l’opportunité d’approuver un changement majeur dans l’autorité de surveillance étrangère, qui a fait face à des réactions négatives parce qu’elle collecte également des données provenant des Américains. Ce changement obligerait les analystes du bureau à obtenir un mandat ou une ordonnance du tribunal avant de rechercher dans une base de données de courriels, de textes et d’autres communications numériques d’étrangers des informations sur les citoyens américains.

La proposition bénéficie du soutien des législateurs des deux partis, et le FBI mène une campagne pour influencer ceux qui sont indécis ou prêts à reconsidérer leur décision.

“Le point important ici est l’exigence d’un mandat et les dommages qu’il pourrait être, s’il était adopté dans le cadre d’une législation”, a déclaré un haut responsable du bureau s’exprimant au nom du FBI, qui a bénéficié de l’anonymat pour discuter librement des cas dans détail.

Dans l’affaire terroriste, le responsable du FBI a déclaré que la possibilité de rechercher dans la base de données de l’article 702 sans ordonnance du tribunal montrait qu’une personne située aux États-Unis était en contact régulier avec un groupe terroriste étranger non spécifié, avait acquis les moyens de mener une attaque et avait des cibles spécifiques déjà identifiées aux États-Unis

Le FBI a déjoué le complot environ 30 jours après sa découverte, a déclaré le responsable.

Ces recherches ont également été essentielles pour déjouer les efforts d’un adversaire étranger visant à acquérir illégalement une technologie pouvant être utilisée dans la production d’armes biologiques. Et dans un troisième cas, ils ont révélé que le sujet d’une enquête de sécurité nationale communiquait activement avec plusieurs suspects de renseignements étrangers suivis par d’autres bureaux extérieurs du bureau – une découverte qui, selon le FBI, aurait pu être gâchée s’il avait eu recours à une enquête plus lente et plus ouverte. des outils, comme un mandat.

Mercredi, la commission du règlement de la Chambre examinera un projet de loi de compromis visant à mettre à jour et à renouveler l’article 702. Les législateurs devraient ensuite voter sur un amendement à la disposition de l’ordonnance du tribunal s’il est envoyé à la Chambre, potentiellement jeudi ou vendredi.

Le vote de la Chambre basse est crucial depuis la Maison Blanche est sorti vigoureusement contre l’idée, et elle se heurtera probablement à une opposition plus ferme au sein du Sénat dirigé par les démocrates.

Un tribunal fédéral spécial supervisant le programme a découvert une série de violations de conformité au sein du FBI depuis 2020, notamment des cas dans lesquels le personnel du bureau a accédé de manière inappropriée aux communications des émeutiers du 6 janvier, des manifestants de George Floyd et d’environ 19 000 donateurs à une campagne anonyme du Congrès.

Bien que les évaluations montrent que les réformes internes du FBI au cours des deux dernières années ont considérablement réduit ces problèmes, une cohorte bipartite de législateurs a soutenu que les garde-fous judiciaires sont l’un des seuls moyens pour prévenir de futures violations de la vie privée des Américains.

Le FBI et l’administration Biden ont rétorqué à plusieurs reprises que ces restrictions pourraient paralyser l’un des outils de renseignement les plus précieux du pays.

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, donnera un briefing classifié aux démocrates de la Chambre sur le vote imminent mercredi après-midi. Dans un e-mail annonçant le briefing obtenu par POLITICO, Rep. Jim Himes (D-Conn), membre éminent de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a averti que l’approbation de l’amendement à l’ordonnance du tribunal « nuirait gravement à notre sécurité nationale ».

Dans les exemples partagés par le FBI, l’agence s’est montrée inhabituellement précise sur les inconvénients des réformes proposées à l’examen du Congrès.

Le responsable du FBI a soutenu que le bureau n’aurait certainement pas pu recréer son succès dans aucune des trois affaires, même si une ordonnance du tribunal prévoyait une exception pour les questions de sécurité nationale – une idée populaire parmi les défenseurs de la vie privée.

Dans l’affaire du terrorisme, par exemple, le responsable a déclaré que ce sont les perquisitions qui ont révélé en premier lieu qu’une attaque était imminente.

“Si nous n’avions pas fait cette enquête, nous aurions perdu un temps précieux dont nous avons besoin pour anticiper une attaque potentielle”, a expliqué le responsable.