Le FBI remet en question la règle selon laquelle « aucune distraction » doit être évitée pour Eric Adams

NEW YORK — Le maire de New York, Eric Adams, a promis de gouverner « sans distractions ». Les nombreuses enquêtes fédérales menées cette semaine prouvent que cette promesse est fausse, alors que les agents continuent de perquisitionner ses alliés politiques, fouillant les appareils électroniques et émettant des assignations à comparaître aux plus hauts niveaux de son administration.

En vue de sa réélection en 2025, le démocrate modéré a cherché à se présenter comme le type de gestionnaire efficace et de main de fer nécessaire pour guider la ville vers la prospérité au cours d’un second mandat. Une équipe d’agents du FBI qui ont rendu visite à une série de hauts responsables de l’administration cette semaine a porté un sérieux coup à cette image et a rendu l’aphorisme préféré du maire – « restez concentré, pas de distractions et travaillez dur » – plus difficile à prononcer avec sérieux.

La série actuelle de perquisitions et d’interrogatoires est la troisième à cibler les principaux collaborateurs d’Adams. Cette fois, le commissaire de police, deux maires adjoints, un conseiller de l’ombre et le chancelier des écoles figuraient parmi les personnes arrêtées. qui a reçu des visites Les enquêteurs fédéraux ont annoncé mercredi matin que les téléphones de plusieurs hauts fonctionnaires de la police, dont le chef de cabinet du commissaire, auraient également été saisis par le FBI, tout comme ceux de deux proches de fonctionnaires de la ville qui ont été arrêtés. semblent être des chiffres clés dans l’enquête.

La révélation que tant de personnes occupant des postes clés de direction étaient surveillées par le bureau du procureur américain de Manhattan – bien qu’aucune n’ait été accusée d’un quelconque acte répréhensible – a conduit les critiques du maire et même certains de ses alliés à se demander si l’administration maîtrise les bases de la gouvernance.

« Adams devra probablement se débarrasser de tous ses collaborateurs qui menacent désormais de faire échouer sa mairie », a déclaré le comité de rédaction du New York Post, habituellement favorable à Adams. écrit jeudi.

L’engagement principal d’Adams en tant que maire a été de restaurer un sentiment de sécurité publique dans une ville à bout de souffle depuis les affres de la pandémie. Les raids de mercredi ont frappé au cœur de l’appareil de lutte contre la criminalité de la ville.

Pour commencer, les détectives fédéraux se sont rendus au domicile du maire adjoint à la sécurité publique Philip Banks III dans le Queens vers 5 heures du matin, saisissant les appareils électroniques du reclus et à tendance explicative ancien inspecteur du NYPD — une première rapporté par LA VILLE ce qui rappelle un précédent accrochage avec les autorités fédérales.

En 2018, Banks a été nommé un co-conspirateur non inculpé dans le cadre d’une vaste enquête pour corruption sur l’administration de Blasio. En 2022, il a suscité une nouvelle série d’examens minutieux sur les choix de direction d’Adams lorsqu’il a été réintégré au gouvernement de la ville.

Les enquêteurs ont également saisi des appareils électroniques appartenant au commissaire de la police de New York, Edward Caban, ainsi qu’à son frère jumeau, James, qui dirige une entreprise de sécurité dans les établissements de vie nocturne de la ville. Un reportage de NBC a indiqué que l’Internal Revenue Service s’est joint à l’enquêtequi se concentre en partie sur tout gain potentiel que James Caban aurait pu recevoir du poste de son frère à la tête du NYPD.

Les agents du FBI ont également saisi les téléphones d’autres responsables de la police, dont le chef de cabinet de Caban, Raul Pintos, selon un rapport du New York Post. Et dans un nouveau développement, deux personnes au courant de la situation ont déclaré que les enquêteurs ont également demandé le téléphone de l’inspecteur adjoint Robert Gault, qui dirige un commissariat de Midtown. Tous deux ont obtenu l’anonymat pour divulguer les détails de l’enquête en cours.

Le NYPD a refusé de répondre aux questions sur Gault, reconnaissant seulement largement l’enquête et renvoyant les questions au bureau du procureur américain de Manhattan, qui n’a fait aucun commentaire.

« Le département est au courant d’une enquête menée par le bureau du procureur américain du district sud de New York impliquant des membres des forces armées », a déclaré le service de presse du département dans un communiqué. « Le département coopère pleinement à l’enquête. »

Les fédéraux ont également confisqué des appareils électroniques et émis une assignation à comparaître à l’encontre de Timothy Pearson, l’assistant principal du maire qui, avec Banks et Caban, exerce une influence considérable sur le NYPD bien qu’il travaille officiellement pour la Société de développement économique de la ville.

Pearson, qui dirige une agence municipale secrète chargée du contrôle de la qualité municipale, a fait l’objet d’allégations très médiatisées depuis son arrivée à l’administration en 2022. Il fait actuellement l’objet d’une enquête du département d’enquête de la ville sur une altercation dans un refuge pour migrants géré par la ville. Les allégations de harcèlement sexuel et de représailles ont donné lieu à quatre poursuites contre le confident de longue date d’Adams, et la question de savoir si les avocats de la ville devraient représenter Pearson a conduit à l’éviction de l’ancien conseiller juridique du maire. Comme POLITICO signalé précédemmentPearson a également retardé l’ouverture d’un refuge pour migrants dans l’espoir de décrocher un contrat de sécurité pour un ami du maire.

Alors que trois hauts responsables de la sécurité publique sont impliqués dans l’enquête, un porte-parole de la mairie n’a pas voulu préciser comment ils continueraient à gérer leurs rôles et à travailler avec les forces de l’ordre fédérales tout en étant simultanément impliqués dans une enquête fédérale.

Le porte-parole, le maire adjoint aux communications Fabien Levy, a simplement déclaré que l’administration continuait à servir les intérêts des New-Yorkais malgré plusieurs enquêtes fédérales qui ont poursuivi l’équipe Adams depuis novembre.

« Pendant la majeure partie de l’année, le maire a été absolument clair : en tant qu’ancien membre des forces de l’ordre, il respecterait toujours la loi, et en même temps, il est resté concentré sur la satisfaction des habitants de la ville », a déclaré Levy dans un communiqué, faisant référence à une diminution globale des crimes majeurs et à un nombre record d’emplois dans la ville ainsi qu’aux crédits d’impôts promus par la mairie.

L’enquête a touché une corde sensible au sein du NYPD.

Le commissaire adjoint à l’information publique a fait référence à un journaliste du New York Post cherchant des informations sur les saisies de téléphones comme un « scélérat ». Les responsables du département ont refusé l’accès à la salle de presse de l’agence aux journalistes du Post et du New York Times peu après que la nouvelle des actions du FBI ait été rendue publique. Le journaliste du Post a été autorisé à revenir dans le bâtiment vendredi, selon le communiqué. un article dans le Timestandis que le journaliste du Times s’est vu interdire l’entrée.

Les actions des forces de l’ordre de mercredi ont fourni un rappel brutal des fidèles de longue date et des liens familiaux qui imprègnent les échelons supérieurs de l’hôtel de ville d’Adams.

Les enquêteurs se sont également rendus au domicile de la première adjointe au maire, Sheena Wright, et de son partenaire, le chancelier des écoles, David Banks, et ont saisi des appareils électroniques chez eux. David Banks est le frère de Philip Banks III.

« Je reste concentré sur la garantie [1 million public school students] avoir [a] « Je souhaite une année scolaire sûre, rigoureuse et joyeuse », a déclaré David Banks dans un communiqué vendredi. « Je confirme que je coopère avec une enquête fédérale. »

En privé, Banks a cherché à se distancier du cœur de l’enquête, selon un responsable de l’école au courant des discussions du chancelier sur le raid et qui a obtenu l’anonymat pour communiquer des informations sensibles. Banks a déclaré à ses collègues du ministère de l’Éducation que ses appareils avaient été saisis uniquement parce qu’ils se trouvaient à proximité de ceux de Wright – qui travaillait à United Way et dirigeait une société de développement à Harlem avant de diriger l’équipe de transition d’Adams et de rejoindre l’administration.

Les autorités ont également saisi le téléphone portable de Terence Banks, le frère de David et Philip Banks.

Terence Banks est un ancien employé de la MTA qui a lancé une société de conseil appelée Pearl Alliance qui compte parmi ses clients plusieurs entreprises ayant déjà des activités dans la ville. Le site Web de Pearl Alliance a été supprimé vendredi.

Terence Banks a également une relation avec le maire, selon deux personnes au courant de leurs relations, et aurait interagi avec des responsables de la ville à au moins deux reprises, selon un examen par POLITICO des horaires publics des responsables d’Adams.

Terence Banks devait s’entretenir par téléphone avec la conseillère en chef d’Adams, Ingrid Lewis-Martin, en février 2022 et devait rencontrer son frère Philip Banks en septembre de la même année.

Timothy Sini, ancien procureur fédéral et procureur de district de Long Island devenu avocat de la défense en col blanc, représente Terence Banks.

« Le gouvernement nous a assuré que M. Banks n’était pas la cible de cette enquête », a déclaré Sini dans un communiqué.

Les actions menées mercredi par le FBI ne sont que les dernières en date des actions menées par les responsables fédéraux chargés de l’application de la loi.

En novembre, des agents se sont déployés dans toute la ville pour effectuer des raids et des entretiens à la recherche de preuves selon lesquelles la campagne du maire de 2021 aurait collaboré avec le gouvernement turc et accepté des dons étrangers illicites.

Et en mars, les autorités fédérales ont perquisitionné une maison du Bronx appartenant à la liaison de longue date d’Adams avec la communauté chinoise de la ville, Winnie Greco, qui a été brièvement mise en congé mais qui travaille de retour au sein du gouvernement municipal.

Malgré le fait que de nombreux collaborateurs de longue date attirent une attention indésirable sur son administration au moment même où il cherche à être réélu, le maire lui-même a écarté les enquêtes comme n’ayant aucun rapport avec la gestion d’une bureaucratie de plus de 300 000 employés municipaux et a déclaré vendredi qu’il avait pleinement confiance en chacun de ses adjoints liés à l’enquête.

« Ils savent que nous devons continuer à répondre aux besoins des New-Yorkais », a déclaré Adams lors d’une interview télévisée sur PIX 11.

Maya Kaufman, Madina Touré et Timmy Facciola ont contribué à ce rapport.