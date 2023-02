Le FBI recherche des documents dans une autre maison de Biden – News 24

La perquisition du domicile du président américain à Rehoboth, dans le Delaware, a été “prévue” avec son plein consentement, ont déclaré des avocats

Le FBI a perquisitionné le domicile du président américain Joe Biden à Rehoboth, dans le Delaware, dans le cadre de son enquête en cours sur son stockage non autorisé de matériel classifié sur ses propriétés, a révélé mercredi l’avocat de Biden, Bob Bauer, soulignant que la perquisition était à la fois “prévu» et consensuel.

Les enquêteurs n’ont pas eu besoin d’un mandat de perquisition parce qu’ils agissaient avec le «plein soutien» du président, et l’agence n’a pas commenté l’opération. Bauer a expliqué que le public n’avait pas été averti à l’avance afin de maintenir “sécurité et intégrité opérationnelles.”

Il est apparu mardi que le FBI avait fouillé le groupe de réflexion de Washington, DC au Penn Biden Center en novembre après que des documents classifiés y aient été découverts quelques jours seulement avant le vote des Américains à mi-parcours de 2022. Biden a maintenu un bureau au centre de 2017 à 2019, entre ses séjours à la Maison Blanche. Ni la découverte ni la recherche ultérieure n’ont été rendues publiques à l’époque.















Davantage de documents classifiés ont été récupérés dans la maison de Biden à Wilmington, dans le Delaware, lors de multiples recherches menées en décembre et janvier. Six documents classifiés, certains remontant à sa carrière au Sénat, sont apparus au cours d’une perquisition de 13 heures de la propriété le mois dernier, et des agents du FBI ont confisqué un “grande» nombre de ses cahiers. Le FBI est revenu pour une recherche plus approfondie après que des documents classifiés et top secret de ses deux mandats de vice-président sous Barack Obama aient été trouvés dans son garage.

La perquisition de novembre au Penn Biden Center a été rendue publique mardi dans un rapport de CBS qui a révélé qu’elle avait également été menée sans mandat et avec le plein consentement du président. Au total, quelque 25 à 30 documents classifiés ont été récupérés.

L’avocat spécial Robert Hur a commencé mardi à superviser l’enquête sur la possession par Biden de documents classifiés. Les Archives nationales ont lancé un appel aux six administrations présidentielles les plus récentes le mois dernier, les exhortant à restituer tout document non autorisé après la découverte de documents classifiés au domicile de l’ancien vice-président Mike Pence dans l’Indiana. Un raid du FBI l’année dernière sur le domaine Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump – décrié comme un coup politique par l’espoir présidentiel républicain lui-même – a découvert une mine de documents classifiés que Trump prétendait avoir lui-même déclassifiés.