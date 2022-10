Le FBI rassemble des «preuves suffisantes» pour inculper le fils de Biden, Hunter, de crimes fiscaux et d’achat d’armes | Nouvelles américaines

Le FBI aurait rassemblé suffisamment de preuves pour accuser le fils de Joe Biden de délits fiscaux et d’avoir fait une fausse déclaration pour acheter une arme à feu.

Hunter Biden, 52 ans, fait l’objet d’une enquête depuis 2018 et a nié tout acte répréhensible.

Les agents du FBI auraient un “cas viable” contre le fils du Le président américain qui, selon eux, conduira probablement à une condamnation au procès, selon le Washington Post.

Maintenant, le procureur général américain du Delaware, David Weiss – nommé sous l’administration Trump – doit décider s’il convient de porter plainte.

Le ministère américain de la Justice (DOJ), le FBI et un porte-parole de M. Weiss ont tous refusé de commenter l’affaire.

L’avocat de M. Biden, Chris Clark, a accusé les enquêteurs d’avoir divulgué des informations sur les infractions présumées et a exhorté le DOJ à “enquêter et poursuivre avec diligence” tout responsable.

M. Clark a déclaré que les procureurs “évaluaient avec diligence et minutie les preuves” fournies par les agents et les témoins, y compris ceux de la défense – et a appelé à ne pas être “pressés, précipités ou critiqués” dans l’exercice de leurs fonctions.

L’enquête se serait initialement concentrée sur les finances de M. Biden liées à des relations commerciales à l’étranger et à des travaux de conseil.

Selon le Washington Post, il aurait également menti sur des documents pour acheter une arme à feu en 2018, des sources ayant accepté de parler à la publication américaine sous couvert d’anonymat.

Il est apparu Les affaires fiscales de M. Biden ont été sondées par M. Weiss en décembre 2020 – un mois avant que son père ne prête serment en tant que président américain.

“Je prends cette affaire très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec l’aide de conseillers fiscaux professionnels”, avait-il déclaré à l’époque.

Le président Biden et son fils, Hunter, en août 2022 Pic: AP



Le président élu de l’époque s’est dit “profondément fier” de son fils, le louant pour “avoir relevé des défis difficiles” “pour en sortir plus fort”.

Au cours de la vice-présidence de son père sous le président Barack Obama en 2014, M. Biden a dévoilé sa longue bataille contre la toxicomanie après avoir été renvoyé de la réserve navale pour avoir été testé positif à la cocaïne.

En avril de l’année dernière, il a ouvert sur sa lutte contre la toxicomanierévélant comment il est resté 13 jours sans dormir pendant une frénésie de crack et de vodka.