Le FBI a publié sa dernière affiche des émeutiers présumés du Capitole, à la recherche de l’aide du public pour identifier les suspects.

Le FBI a publié l’affiche sur Twitter mercredi après-midi, implorant le public de l’aider dans sa recherche des émeutiers.

Le tweet disait: « Le #FBI a mis à jour notre site Web avec plus de photos d’individus qui sont entrés illégalement dans le Capitole américain le 6 janvier et ont agressé des agents des forces de l’ordre fédérales. Envoyez des astuces pour nous aider à les identifier sur fbi.gov/USCapitol. @FBIWFO. ‘

Le tweet comprenait également un lien vers le site Web du FBI avec plus de détails sur sa recherche de ces suspects particuliers.

La dernière affiche recherchée du FBI pour l’émeute du Capitole présente dix nouveaux visages qu’ils recherchent

« Le bureau extérieur du Federal Bureau of Investigation (FBI) à Washington sollicite l’aide du public pour identifier les personnes qui ont fait une entrée illégale dans le Capitole des États-Unis et ont agressé le personnel des forces de l’ordre fédérales le 6 janvier 2021 à Washington, DC », le FBI écrit sur son site Web.

« Toute personne ayant des informations sur ces personnes, ou toute personne ayant été témoin d’actions violentes illégales au Capitole ou à proximité de la zone, est priée de contacter la ligne sans frais du FBI au 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324 ) pour signaler verbalement les pourboires. ‘

Cette affiche particulière semble montrer dix hommes blancs, tous faisant des visages relativement étranges à l’insu qu’ils étaient capturés par des caméras.

Le plus mémorable d’entre eux semble être paré de gants rouges, blancs et bleus, de bretelles et peut-être d’une cravate, avec une sorte de bonnet blanc accroché au sommet de sa tête.

Aucun détail n’a été divulgué, à part qu’ils étaient impliqués dans l’émeute d’une manière ou d’une autre

Jusqu’à présent, 125 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’émeute qui a eu lieu le 6 janvier

Quatre civils sont morts dans le cadre de l’émeute, ainsi qu’un policier du Capitole

Il y a aussi un homme qui plisse les yeux tout en portant un chapeau beige qui ressemble à un casque de construction.

De plus, il y a un homme aux cheveux longs portant une casquette de baseball rouge à l’envers.

Le FBI publie régulièrement des affiches et des images d’émeutiers présumés du Capitole depuis l’attaque du 6 janvier.

Le ministère de la Justice a annoncé mercredi l’inculpation d’un homme du Connecticut pour avoir agressé un officier lors de l’émeute au Capitole.

Patrick Edward McCaughey III, qui a été photographié dans une vidéo dans laquelle un policier de Washington a été épinglé avec un bouclier anti-émeute, doit comparaître mercredi devant le tribunal fédéral de Manhattan pour agression contre la police.

McCaughey peut être entendu dans la vidéo dire aux officiers de ne pas résister aux émeutiers, selon la plainte pénale.

‘Tu me vois. Rentrez chez vous. Parlez à vos amis et rentrez chez vous », aurait-il dit.

Mercredi, Samuel Fisher, qui, selon le FBI, a violé le Capitole et a également publié des photos de lui avec des armes à feu.

Les partisans de Trump ont réussi à enfreindre le Capitole et à bloquer temporairement la certification électorale

Finalement, tous les émeutiers ont été retirés du Capitole et la certification était terminée

Sur la photo: des émeutiers pénétrant dans le Capitole et escaladant le bâtiment de l’extérieur

De plus, un organisateur du groupe d’extrême droite Proud Boys a été arrêté mercredi pour avoir pris part au siège quelques jours à peine après avoir déclaré à DailyMail.com qu’il était entré dans le bâtiment pour utiliser les toilettes.

Joseph Biggs, 37 ans, a été arrêté dans le centre de la Floride et fait face à des accusations d’entrave à une procédure officielle devant le Congrès, d’entrer dans une zone réglementée en raison du Capitole américain et d’une conduite désordonnée.

Jusqu’à présent, 125 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’émeute, qui a entraîné la mort de quatre civils et d’un policier du Capitole.

Mardi, plus de détails ont été publiés sur trois membres des Oath Keepers, un groupe paramilitaire, qui ont été arrêtés cette semaine.

Thomas Edward Caldwell, 65 ans, Donovan Crowl, 50 ans, et Jessica Watkins, 38 ans, ont été accusés d’avoir aidé à préparer l’attaque du Capitole.

Sur la photo: la police a utilisé des barrières pour tenter de repousser les partisans de Trump au Capitole

Sur la photo: les partisans de Trump provoquent le chaos au Capitole le 6 janvier

Ils ont été les premiers des centaines arrêtés à être accusés de complot en rapport avec l’émeute.

« Scellez-les à leur tour au gaz », aurait déclaré un message entre les conspirateurs, selon le FBI.

Il est difficile d’estimer l’ampleur de l’émeute, mais le FBI semble rechercher beaucoup plus de suspects.