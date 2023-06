Le FBI propose de montrer au président du GOP un document censé se rapporter à Biden, sa famille

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le FBI a proposé vendredi de montrer aux principaux législateurs la semaine prochaine un document du bureau censé concerner le président Joe Biden et sa famille après des semaines de demandes des républicains du Congrès et une menace d’outrage contre le directeur Christopher Wray.

Dans un communiqué, le FBI a déclaré qu’il produirait le document dans un endroit sûr à l’intérieur du Capitole américain pour le président républicain du comité de surveillance de la Chambre, le représentant James Comer, et le meilleur démocrate du panel, Jamie Raskin du Maryland.

Le problème est un document interne du FBI connu sous le nom de FD-1023, que les agents utilisent pour enregistrer des informations non vérifiées et des informations qu’ils reçoivent de sources humaines confidentielles. Le FBI affirme que de tels documents peuvent contenir des informations non corroborées et incomplètes, et que documenter le tuyau ne le valide pas.

« En offrant de fournir l’accès au document demandé en combinaison avec un briefing pour offrir le contexte, le FBI a accepté de bonne foi de donner au Comité toutes les informations qu’il avait initialement demandées et plus encore », a déclaré le FBI. « Les protections de bon sens que le FBI a demandées pour maintenir la confidentialité de ces informations sensibles sont régulièrement utilisées à la fois en réponse aux demandes du Congrès et devant les tribunaux dans les procédures pénales pour protéger la sécurité physique des sources et l’intégrité des enquêtes. »

Comer a répondu à la concession du FBI en suggérant que cela ne suffirait pas à l’empêcher d’avancer avec mépris, affirmant que « tout ce qui n’est pas » de produire le document au comité ne serait pas conforme à l’assignation. Une accusation d’outrage au Congrès nécessiterait un vote complet du comité avant d’aller à l’étage de la Chambre.

Comer a assigné Wray plus tôt ce mois-ci à la recherche d’un formulaire spécifique du FBI à partir de juin 2020.

Dans une lettre du 3 mai adressée à Wray avec le sénateur républicain Chuck Grassley de l’Iowa, Comer a déclaré qu ‘«il a été porté à notre attention» que le bureau dispose d’un tel document qui «décrit un stratagème criminel présumé» impliquant Biden et un ressortissant étranger «relatif à l’échange d’argent contre des décisions politiques » lorsque Biden était vice-président et inclut « une description précise » à ce sujet.

Les législateurs ont utilisé le mot « présumé » trois fois dans le premier paragraphe de la lettre et n’ont fourni aucune preuve de la véracité des accusations ni aucun détail sur ce qu’ils prétendent être des « divulgations de dénonciateurs non classifiées hautement crédibles ».

La Maison Blanche a qualifié l’effort d’assignation à comparaître de preuve supplémentaire de la façon dont les républicains du Congrès « ont longtemps lancé des attaques infondées, non prouvées et politiquement motivées » contre la famille Biden « sans offrir de preuves de leurs affirmations ou de preuves de décisions influencées par autre chose que les intérêts américains. ”

_____

L’écrivain de l’Associated Press Farnoush Amiri à Washington a contribué à ce rapport.