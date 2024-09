Le FBI perquisitionne trois collaborateurs du maire de New York Eric Adams et du commissaire de police – rapport

Des agents fédéraux ont perquisitionné les domiciles de hauts fonctionnaires de l’administration du maire de New York, Eric Adams, selon certaines informations. Les agents auraient également saisi des appareils au domicile du commissaire du département de police de New York.

Jeudi, le média local The City cité Des sources proches du dossier ont indiqué que des agents fédéraux ont mené une perquisition mercredi matin au domicile de Sheena Wright, première adjointe au maire, et de Philip Banks III, adjoint au maire chargé de la sécurité publique. Le domicile de Timothy Pearson, conseiller du maire et ancien haut fonctionnaire de police, aurait également été perquisitionné.

Des agents fédéraux se sont rendus simultanément à la maison de Wright à Hamilton Heights, à Manhattan, à 5 heures du matin, et au domicile de Banks à Hollis, dans le Queens, a déclaré une source au média. La source a ajouté que les agents fédéraux ont confisqué les téléphones et les ordinateurs portables de Wright et de Banks.

David Banks, le fiancé de Wright et frère de Phil Banks, a refusé de commenter le raid auprès de la ville et n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Guardian.

Au lieu de cela, Banks, qui a été nommé chancelier des écoles par Adams, a déclaré à la ville : « Aujourd’hui, c’est le premier jour d’école et je suis ravi. »

Des appareils auraient également été saisis au domicile d’Edward Caban, le commissaire de police nommé par Adams l’été dernier. On ignore si cette opération est liée à celles impliquant des responsables de l’administration Adams.

Les autorités n’ont accusé ni Adams ni ses collaborateurs d’aucun crime. Adams a déclaré jeudi après-midi : « L’objectif est de respecter la loi et c’est ce que cette administration a toujours défendu et ce que nous allons continuer à défendre. »

L’objectif de ces raids présumés reste flou. Le Guardian a contacté le FBI et le bureau d’Adams pour obtenir des commentaires.

En 2014, Philip Banks a brusquement démissionné de son poste de chef de service de police de New York au milieu d’une enquête fédérale pour corruption au cours de laquelle des agents fédéraux ont découvert des preuves selon lesquelles il avait accepté des milliers de dollars en repas gratuits et en billets de sport, selon la police de la ville. rapport.

En novembre dernier, des agents fédéraux ont perquisitionné la maison de Crown Heights à Brooklyn de Brianna Suggs, la principale collectrice de fonds de la campagne d’Eric Adams. Plus tôt cette année-là, la ville signalé qu’Adams et son équipe de campagne ont ignoré à plusieurs reprises les demandes des régulateurs de divulguer l’identité de plus de 500 partisans derrière 300 000 $ de contributions de campagne.

Quelques jours après la perquisition au domicile de Suggs, les agents fédéraux ont saisi au moins deux téléphones et un iPad appartenant à Adams. Parler à Selon le New York Times de l’époque, des sources proches du dossier ont déclaré que l’enquête du FBI portait sur la question de savoir si la campagne d’Adams à la mairie de 2021 « avait conspiré avec le gouvernement turc et d’autres pour faire entrer de l’argent dans ses caisses ».

Depuis son entrée en fonction, Adams a nommé plusieurs de ses amis proches à des postes importants.

En plus de nommer David Banks et sa fiancée, Wright, respectivement chancelier des écoles publiques et maire adjoint, Adams – un ancien capitaine du NYPD – a embauché son amie de longue date Lisa White comme commissaire adjointe du NYPD pour les relations avec les employés avec un salaire annuel de plus de 241 000 $.

L’administration d’Adams a été confrontée à des réactions négatives sur une variété de questions, notamment son blocage d’une interdiction de l’isolement cellulaire en juillet dernier après la mort d’au moins 26 personnes dans les prisons de New York depuis janvier 2022.

« Chaque jour, l’administration du maire Adams montre à quel point elle a peu de respect pour les lois et la démocratie », a déclaré Shirley Limongi, porte-parole du conseil municipal, dans un communiqué à l’époque, ajoutant : « Elle établit davantage de doubles standards hypocrites en matière de respect de la loi, ce qui aggrave la situation des New-Yorkais. »

De plus, des rapports publiés en juin ont révélé que les plaintes contre le NYPD sous Adams ont atteint leur plus haut niveau depuis 2012, avec une augmentation des rencontres d’interpellation et de fouille ainsi que des officiers portant des patchs de moralité sur leurs gilets contenant d’éventuelles images de suprématie blanche.

En mars, Adams était accusé dans un procès pour avoir agressé sexuellement une femme en 1993 et ​​avoir exigé une faveur sexuelle en échange de son aide pour faire avancer sa carrière au sein du département de police des transports de la ville. Adams a nié les accusations.