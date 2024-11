Le FBI perquisitionne le domicile de John-Paul Miller

Agents du Bureau fédéral d’enquête (FBI) mènent une perquisition au domicile d’un pasteur assiégé à Myrtle Beach, en Caroline du Sud. John-Paul Milleront confirmé plusieurs forces de l’ordre fédérales à ce média.

Plusieurs Suburbans noirs aux vitres teintées accompagnés de véhicules marqués des forces de l’ordre locales sont arrivés au domicile de Miller vendredi matin (1er novembre 2024). Selon nos sources, les véhicules sont arrivés entre 10h00 et 10h30 HAE, armés de mandats d’arrêt.

Les détails de la perquisition n’étaient pas immédiatement disponibles, bien que nos sources aient confirmé que la perquisition au domicile de Miller est liée à une enquête criminelle en cours sur le pasteur en difficulté.

Les fédéraux apportent des cartons à l’intérieur de la maison de John-Paul Miller alors qu’ils poursuivent leur recherche de la résidence. Miller n’est PAS à l’intérieur, nous dit-on. #JohnPaulMiller #MicaMiller pic.twitter.com/pT5GtffVE0 – FITSNouvelles (@fitsnews) 1 novembre 2024

porte-parole du FBI Kévin Wheeler a refusé de commenter la perquisition, sauf pour dire que les agents fédéraux étaient engagés dans « des activités d’application de la loi autorisées par le tribunal ».

Miller s’est imposé sous les feux de la rampe nationale il y a six mois lorsqu’il a bizarrement annoncé le suicide présumé de sa femme – missionnaire et dirigeante du culte de Myrtle Beach. Mica Miller. La nouvelle du suicide présumé de Mica Miller a été rapportée pour la première fois par ce média.

À partir de là, l’histoire a explosé et est devenue une sensation internationale – une sensation qui a alimenté toutes sortes de soupçons, la plupart de ces soupçons tournant autour de John-Paul Miller.

Pour récapituler : Mica a été retrouvé avec une blessure par balle à la tête à un jet de pierre de la rivière Lumber – une rivière pittoresque aux eaux noires qui se jette dans le bassin versant Yadkin-Pee Dee – samedi 27 avril 2024. Mica s’est rendue dans cet endroit éloigné depuis Myrtle Beach plus tôt dans la journée et son corps a été découvert par la police dans une zone marécageuse à environ quarante mètres de l’endroit où les douilles d’obus épuisées et ses affaires ont été récupérées.

Des agents fédéraux arrivent à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, au domicile du pasteur en difficulté John-Paul Miller, dans l’après-midi du 1er novembre 2024. (Fourni)

Sa mort a été officiellement considérée comme un suicide par les enquêteurs et les médecins légistes. Le 28 avril 2024 – moins de douze heures après avoir été informé de son décès – Miller a prononcé un sermon à Solid Rock qui s’est terminé par une étrange annonce de son décès (et des instructions à ses fidèles). pas pour en discuter en quittant l’église).

Mica est décédée moins de 48 heures après avoir remis à son mari les papiers de divorce, et les documents judiciaires ultérieurs ont détaillé des allégations d’abus et de harcèlement contre Miller de la part de plusieurs personnes, y compris sa première femme.

L’enquête fédérale sur John-Paul Miller a fait l’objet d’importantes spéculations. Certains pensent que cela est lié à la mort de Mica Miller, d’autres pensent que cela est lié à l’histoire prétendument douteuse des finances de son église – et à l’empire religieux de son père. Réginald Wayne Miller.

John-Paul et son père feraient l’objet de plusieurs poursuites civiles en cours liées à leurs « ministères ».

Au fur et à mesure que les recherches se déroulaient, des sources proches de l’enquête ont donné un premier aperçu de son objectif réel.

« L’enquête principale porte sur les événements survenus avant la mort de Mica », a déclaré une source proche de la perquisition, citant des allégations de « violence domestique entre États ».

Les sources ont refusé de donner plus de détails sur cette déclaration, mais le loi fédérale En ce qui concerne cette accusation, il est déclaré que « l’accusé doit avoir franchi une frontière entre l’État (ou être entré ou quitté le pays indien). avec l’intention pour blesser, harceler ou intimider son conjoint ou partenaire intime » et que « au cours ou à la suite d’un tel voyage, l’accusé commet intentionnellement un crime de violence et l’accusé cause des blessures corporelles à son conjoint ou partenaire intime. »

?#RUPTURE: Des agents du FBI exécutent un mandat de perquisition à #MyrtleBeachSC maison du pasteur #JohnPaulMillerqui fait maintenant l’objet d’une enquête criminelle fédérale. Plusieurs SUV et véhicules LE noirs sont arrivés vendredi. SUIS. Des sources citent des allégations de violences sexuelles interétatiques liées à des événements antérieurs #MicaMillerc’est la mort. https://t.co/h34hnAocNj pic.twitter.com/xElAlGuKdK – Médias Blunt Force (@BluntForceMedia) 1 novembre 2024

C’est une histoire en développement…

