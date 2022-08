Le FBI perquisitionne la résidence de Trump — RT World News

L’ancien président américain affirme que la station balnéaire de Mar-A-Lago était “occupée” par des agents fédéraux

Des agents du FBI ont fait une descente lundi dans la résidence de Donald Trump à Mar-A-Lago, en Floride, dans un geste que l’ancien président américain a qualifié de persécution à motivation politique. Bien que le ministère de la Justice n’ait pas encore officiellement commenté l’opération, plusieurs grands organes de presse américains ont rapporté que le raid était peut-être lié à des boîtes de documents classifiés que Trump avait emportés avec lui de la Maison Blanche, citant “personnes familières” avec la matière.

“Ce sont des temps sombres pour notre nation, car ma belle maison, Mar-A-Lago à Palm Beach, en Floride, est actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI”, Trump a déclaré dans un communiqué publié lundi vers 19 heures, heure locale, ajoutant que “Rien de tel n’est jamais arrivé à un président des États-Unis auparavant.”

Selon Trump, le raid a été “non annoncé” et les mandataires « J’ai même fait irruption dans mon coffre-fort. Il a appelé l’opération “ni nécessaire ni approprié” en le qualifiant de « militarisation » du système judiciaire par les démocrates qui “désespérément” Je ne veux pas qu’il se présente à la présidence en 2024.

« Quelle est la différence entre ceci et le Watergate ? » Trump a demandé, faisant référence au cambriolage de 1972 au bureau du Comité national démocrate à Washington. Le scandale a finalement forcé le président Richard Nixon à démissionner.















Le New York Times a confirmé que le FBI avait perquisitionné Mar-a-Lago, mais a déclaré que Trump n’était pas là à ce moment-là. La “chercher” a eu lieu lundi matin, a affirmé le média, citant des sources anonymes. Les mêmes sources ont suggéré qu’il s’agissait d’environ 15 boîtes de matériaux, dont “de nombreuses pages de documents classifiés”, que Trump a emporté avec lui après avoir quitté la Maison Blanche en janvier 2021. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à CNN qu’il n’avait pas été informé de la perquisition.

Bien que la déclaration de l’ancien président ne mentionne aucun élément, il a évoqué le fait qu’Hillary Clinton, en tant qu’ancienne première dame des États-Unis, avait pris “meubles anciens et autres objets de la Maison Blanche” et n’a pas été poursuivi pour avoir supprimé plus de 30 000 e-mails même après avoir été assignés à comparaître.

Il a accusé les États-Unis “établissement” – les trois branches du gouvernement qui sont actuellement dirigées par des démocrates – de le haïr et d’essayer de l’arrêter, lui et le parti républicain avec « Anarchie, persécution politique » et un “chasse aux sorcières.”

L’un des auteurs de l’article du NYT était Maggie Haberman, qui plus tôt dans la journée a fait la promotion de son prochain livre sur Trump en affirmant qu’il avait déchiqueté des documents gouvernementaux et les avait jetés dans les toilettes alors qu’il était président. Haberman était le journaliste mentionné comme un “journaliste sympathique” par l’équipe de campagne présidentielle de 2016 d’Hillary Clinton, selon des courriels du chef d’équipe John Podesta publiés par WikiLeaks.