Le FBI partage des documents récemment déclassifiés révélant un complot visant à tuer la reine Elizabeth II

Le FBI a révélé dans des documents récemment déclassifiés une tentative d’assassinat contre la reine Elizabeth II.

Le monarque, décédé de vieillesse en septembre 2022, était en visite en Californie aux États-Unis en 1983.

Accompagné du prince Philip et à l’invitation du président Ronald Reagan, le couple a passé une semaine au soleil.

Cependant, selon les documents, les autorités étaient au courant d’un sympathisant présumé de l’armée républicaine irlandaise qui avait menacé la vie de la reine quelques semaines auparavant.

La visite de la reine aux États-Unis s’est déroulée au milieu d’un conflit en Irlande du Nord alors qu’elle tentait de rester au Royaume-Uni ou de rejoindre la République d’Irlande, Bbc rapports.

Des groupes armés des deux camps, comme l’IRA, ont mené des bombardements et des fusillades, tandis que les troupes britanniques ont été envoyées en Irlande du Nord.

Les Troubles, comme on appelait la guerre, ont duré environ 30 ans et plus de 3 500 personnes sont mortes.

Dans les documents du FBI, le sympathisant présumé de l’IRA se trouvait au Dovre Club (un bar, connu pour être un « bar républicain », plus précisément, fréquenté par des sympathisants de l’Armée républicaine irlandaise provisoire (PIRA), lorsqu’il a exprimé vouloir tuer la reine après que sa fille « ait été tuée en Irlande du Nord par une balle en caoutchouc ».

« Cet homme a également affirmé qu’il allait tenter de nuire à la reine Elizabeth et qu’il le ferait soit en laissant tomber un objet du Golden Gate Bridge quand il [presumably the Royal Yacht Britannia the queen and Duke of Edinburgh arrived with on 26 February 1983] navigue en dessous ou tenterait de tuer la reine Elizabeth lors de sa visite au parc national de Yosemite. »