Le Federal Bureau of Investigation a confirmé mardi qu’il enquêterait sur le meurtre d’Andrew Brown Jr., un homme noir décédé après que la police lui ait tiré dessus lors d’une arrestation en Caroline du Nord la semaine dernière.

L’annonce intervient un jour après que les avocats de la famille de Brown, autorisés à regarder une vidéo de 20 secondes de son arrestation, ont déclaré que l’homme de 42 ans avait reçu une balle dans la nuque alors qu’il avait les mains sur son volant.

Brown a été abattu cinq fois en tout, dont quatre dans son bras droit, selon à une autopsie réalisée à la demande de sa famille.

Brown a été tué par les adjoints du shérif à Elizabeth City lors d’une tentative de purger des mandats de perquisition et d’arrêt liés à la drogue. Sept des députés impliqués dans l’arrestation ont été mis en congé payé, a déclaré le bureau du shérif du comté de Pasquotank.

« Le bureau de terrain du FBI à Charlotte a ouvert une enquête fédérale sur les droits civils sur la police impliquée par balle sur la mort d’Andrew Brown, Jr. », a déclaré un porte-parole du FBI. «Les agents travailleront en étroite collaboration avec le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Caroline du Nord et la division des droits civils du ministère de la Justice pour déterminer si les lois fédérales ont été violées.

Le porte-parole a refusé de commenter davantage, affirmant que l’enquête était en cours.

Brown a été tué mercredi, un jour après qu’un jury a déclaré l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd.

La mort de Floyd en garde à vue a redynamisé le mouvement contre la brutalité policière contre les Noirs. Le ministère de la Justice poursuit une enquête sur les droits civils sur le meurtre de Floyd, en plus d’une enquête sur le modèle ou la pratique du département de police de Minneapolis.

Le procureur général Merrick Garland a annoncé mercredi l’enquête sur les modèles ou les pratiques. Lundi, Garland a déclaré que le DOJ mènerait une enquête similaire sur le département de police de Louisville, Ky., Qui a été critiqué pour la mort de Breonna Taylor. Taylor a été tuée dans son appartement l’année dernière après que la police est entrée en utilisant un mandat d’arrêt et a tiré 32 balles.

Les avocats de la famille de Brown ont condamné son meurtre et ont demandé que d’autres images soient publiées. Les autorités ont déclaré avoir demandé à un juge d’autoriser la diffusion de la vidéo.

Sur la base de ce qu’ils ont déjà été autorisés à voir, la famille de Brown a déclaré que la police ne semblait pas avoir de justification pour utiliser la force meurtrière.

« Il n’y a pas eu de temps dans les 20 secondes où nous avons vu où il menaçait les officiers de quelque manière que ce soit », a déclaré Chantel Cherry-Lassiter, un avocat, lors d’une conférence de presse après avoir regardé la vidéo, l’Associated Press signalé.

Khalil Ferebee, le fils de Brown, a déclaré aux journalistes après avoir regardé la vidéo que son père avait été « exécuté » alors qu’il tentait de sauver sa propre vie.

Le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten, a demandé de la patience pendant que les enquêtes se poursuivent.

« Cet incident tragique a été rapide et s’est terminé en moins de 30 secondes et les caméras corporelles sont tremblantes et parfois difficiles à déchiffrer », a déclaré Wooten lundi. selon à NBC News.

On ne sait pas combien de temps l’enquête du FBI sur la mort de Brown se poursuivra. William Barr, alors procureur général de l’ancien président Donald Trump, a annoncé l’enquête des droits civils sur le meurtre de Floyd en mai 2020. Garland a déclaré que l’enquête était en cours la semaine dernière, mais n’a pas fourni d’autres mises à jour.

Les enquêtes des droits civils sur les meurtres de Brown et Floyd examineront si les lois fédérales ont été enfreintes lors de ces arrestations. En revanche, les enquêtes sur les modèles ou les pratiques examinent si les services de police bafouent régulièrement les lois sur les droits civils.

Sous Trump, les enquêtes sur les modèles ou les pratiques ont été largement réduites, bien que Garland ait montré une certaine volonté de les réorganiser.

Alors que le Congressional Research Service a constaté que le ministère de la Justice ouvre historiquement environ trois enquêtes de ce type par an, Garland en a ouvert deux ce mois-ci. Environ un tiers des enquêtes sur les modèles ou les pratiques aboutissent à des réformes importantes, a constaté le service de recherche.

En plus de l’enquête du FBI, le Bureau d’enquête de l’État de Caroline du Nord examine également le meurtre de Brown.