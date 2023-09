Le FBI ouvre une enquête sur des abus présumés commis par la police dans l’entrepôt de Baton Rouge

Le FBI a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête en matière de droits civiques sur des allégations contenues dans de récents procès selon lesquelles la police de Baton Rouge, en Louisiane, aurait agressé des suspects liés à la drogue qu’ils détenaient dans un entrepôt obscur connu sous le nom de « Brave Cave ».

Dans un cas, un homme affirme avoir été emmené à l’entrepôt et battu si sévèrement qu’il a dû être hospitalisé avant d’être incarcéré. Dans une autre, une femme affirme avoir été fouillée à nu, un policier utilisant une lampe de poche pour scanner son corps.

Le procès de deux officiers de Denver pour le meurtre d’Elijah McClain devrait s’ouvrir En savoir plus

Depuis que la première plainte a été déposée le mois dernier, le maire de la ville a ordonné la fermeture de l’établissement, la police a dissous son unité de délinquance de rue et un officier au centre des allégations – le fils d’un actuel chef adjoint – a démissionné et a été arrêté le une simple charge de batterie.

Des responsables du FBI ont confirmé vendredi que l’agence avait ouvert une enquête basée sur « des allégations selon lesquelles des membres du département auraient pu abuser de leur autorité ».

Ce dernier scandale s’ajoute à une longue liste d’allégations de corruption et d’inconduite qui pèsent sur le service de police de Baton Rouge, qui a fait l’objet d’un examen minutieux après la fusillade mortelle par la police d’Alton Sterling, un homme noir de 37 ans en 2016. En 2021, une enquête de corruption au sein de la division des stupéfiants du département a conduit à des accusations criminelles et à des mesures disciplinaires internes contre des agents accusés d’avoir volé de la drogue à partir de preuves et d’avoir menti sur des rapports de police.

Murphy Paul, le chef de la police de Baton Rouge, qui a été embauché pour diriger l’agence à la suite du meurtre de Sterling, a déclaré qu’il était si préoccupé par les récentes allégations concernant l’entrepôt qu’il s’est rendu à la division de terrain du FBI à la Nouvelle-Orléans et leur a demandé d’examiner les allégations. .

« Certaines erreurs ont été commises », a déclaré Paul à l’Associated Press, reconnaissant que sa division des affaires internes n’avait initialement pas mené d’enquête. « Je vous promets que nous irons au fond des choses. »

Le procès le plus récent, que les avocats ont déposé plus tôt cette semaine au nom de Ternell Brown, allègue que des policiers l’ont arrêtée en juin, l’ont emmenée sur le même « site noir » et l’ont fouillé au corps pour « contrebande ». Elle a été libérée sans inculpation lorsque les policiers ont conclu que les médicaments d’ordonnance en sa possession étaient légaux.

Ses avocats ont écrit dans le procès qu’ils sont encore en train d’apprendre « toute l’horreur de ce que l’unité des crimes de rue a fait là-bas… Même ceux qui n’ont pas été battus à l’entrepôt de torture, nous le savons maintenant, ont quand même été humiliés sexuellement ».

L’officier qui a démissionné, Troy Lawrence Jr, a fait l’objet de plusieurs poursuites en matière de droits civils et de plaintes pour force excessive ces dernières années. Son père, Troy Lawrence Sr, a été promu chef adjoint en 2020 après avoir commandé l’unité des crimes de rue, qui portait l’acronyme Brave, pour Baton Rouge Area Violence Elimination.

Vendredi soir, il n’était pas clair si Lawrence Jr avait un avocat qui pourrait commenter en son nom.

Selon une plainte déposée le mois dernier, il a éteint et coupé le son de sa caméra corporelle à plusieurs reprises lors de ses interactions avec Jeremy Lee, le suspect qui a fini par être hospitalisé pour des fractures et d’autres blessures. À l’intérieur de l’entrepôt, les policiers l’ont frappé à coups de poing et de pied alors qu’il criait à l’aide, selon le procès. Après qu’il ait été violemment interrogé et arrêté, la seule accusation pénale portée contre Lee était la résistance à son arrestation.

Peu de temps après le procès de Lee, Sharon Weston Broome, la maire de Baton Rouge, a ordonné la fermeture de l’entrepôt, affirmant qu’elle ignorait auparavant l’existence de l’installation.

« La gravité de ces allégations me préoccupe profondément, en particulier compte tenu de l’impact potentiel sur la confiance que notre communauté nous accorde », a déclaré Broome.

Thomas Frampton, un avocat représentant Lee et Brown, a déclaré que son équipe avait entendu des dizaines d’autres personnes alléguant des abus à l’intérieur de l’entrepôt et qu’elle prévoyait d’engager des poursuites supplémentaires.

« Ce type d’inconduite est tellement répandu que les gens avaient peu de raisons de s’attendre à un quelconque changement positif », a-t-il déclaré, saluant la décision du FBI d’ouvrir une enquête.