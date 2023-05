Le FBI n’aurait jamais dû enquêter sur Trump – rapport – RT World News

L’avocat spécial John Durham a conclu que l’agence s’est appuyée sur des informations biaisées pour espionner l’ancien président

Le ministère américain de la Justice et le FBI « n’ont pas rempli leur mission » lorsqu’ils ont lancé l’enquête dite du « Russiagate » sur l’ancien président Donald Trump, a déterminé l’avocat spécial du ministère de la Justice, John Durham, dans un rapport attendu depuis longtemps.

Dans un document de 300 pages publié lundi, Durham a condamné le FBI pour avoir traité des informations incriminantes sur Trump avec un « un grave manque de rigueur analytique, en particulier des informations reçues de personnes et d’entités politiquement affiliées.

La déclaration de Durham est principalement une référence au « Dossier Steele », une compilation de fausses rumeurs sur l’ancien président et ses liens présumés avec la Russie qui a été recueillie par un ancien agent du renseignement britannique à la solde de la campagne d’Hillary Clinton.

Le dossier a donné le coup d’envoi à l’enquête de contre-espionnage du FBI contre Trump en 2016 – nom de code « Crossfire Hurricane », qui se transformerait en enquête « Russiagate » de l’avocat spécial Robert Mueller. Mueller découvrira plus tard qu’aucune collusion ne s’est produite entre la campagne Trump et le gouvernement russe.















Le dossier Steele a été utilisé par le FBI pour obtenir l’autorisation du tribunal d’espionner la campagne de Trump. Le FBI a fait « erreurs de base, fondamentales et graves » en demandant un mandat pour surveiller Trump, a déclaré l’inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz en 2019.

« Il y avait une grande dépendance à l’égard des pistes d’enquête fournies ou financées (directement ou indirectement) par les opposants politiques de Trump », Durham a écrit dans son rapport. « Le Département n’a pas examiné ou remis en question de manière adéquate ces documents et les motivations de ceux qui les ont fournis, même lorsque, à peu près au même moment, le directeur du FBI et d’autres ont appris des renseignements importants et potentiellement contraires. »

« Sur la base de l’examen de Crossfire Hurricane et des activités de renseignement connexes, nous concluons que le Département et le FBI n’ont pas respecté leur mission de stricte fidélité à la loi », il a déclaré.

Durham n’a cependant pas recommandé au FBI de faire quoi que ce soit « changements en gros » à la façon dont il gère les enquêtes politiquement sensibles.















« Crossfire Hurricane » et l’enquête Mueller qui a suivi jettent une ombre sur le mandat de Trump, avec des allégations de « Collusion russe » persistant dans les médias même après que le rapport de Mueller n’ait rien trouvé pour les étayer. Durham a été nommé par le procureur général Bill Barr en 2019 pour enquêter sur les origines de ce que Trump a appelé « le canular Russie, Russie, Russie » et a reçu le statut d’avocat spécial pour lui permettre de continuer à travailler après l’entrée en fonction du président Joe Biden.

Son enquête a conduit à l’ouverture de trois affaires pénales, dont aucune contre des hauts responsables du FBI ou du ministère de la Justice. L’avocat de la campagne Clinton Michael Sussmann et Igor Danchenko – l’une des sources de Steele – ont tous deux été acquittés par les tribunaux de Washington pour avoir menti à l’agence, tandis que l’avocat du FBI Kevin Clinesmith a été condamné aux travaux d’intérêt général pour avoir menti tout en obtenant un mandat d’écoute électronique pour l’ancien conseiller de Trump. Carter Page.

Réagissant au rapport de Durham, le présentateur de CNN, Jake Tapper, a déclaré lundi que le document était « dévastateur pour le FBI et dans une certaine mesure, cela disculpe Donald Trump. »

« Autrement dit, » Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social, « le public américain a été victime d’une arnaque. »