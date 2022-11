Le FBI met en garde contre une menace contre les synagogues du New Jersey

Le Federal Bureau of Investigation met en garde les synagogues du New Jersey contre une vaste menace pour la sécurité après avoir obtenu des « informations crédibles » sur un niveau de risque accru.

“Nous vous demandons en ce moment de prendre toutes les précautions de sécurité pour protéger votre communauté et vos installations”, a déclaré le bureau du FBI à Newark. écrit sur Twitter le jeudi après-midi.

“Nous partagerons plus d’informations dès que possible. Soyez alerte. En cas d’urgence, appelez la police.

Une porte-parole du FBI à Newark n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le gouverneur Philip D. Murphy du New Jersey a déclaré que le bureau du procureur général et le bureau d’État de la sécurité intérieure et de la préparation surveillaient de près l’avertissement de menace et “travaillaient avec les forces de l’ordre locales pour s’assurer que tous les lieux de culte sont protégés”.