Le FBI manipule les statistiques sur le terrorisme domestique – dénonciateurs

Les agents subiraient des pressions de la part de leurs supérieurs pour extraire les données

Le FBI demande à ses agents de reclasser les cas comme “extrémisme violent domestique”, a déclaré le représentant républicain Jim Jordan, citant les dénonciateurs de l’agence. Jordan a fait valoir que le FBI gonflait peut-être les statistiques pour satisfaire la répression de l’administration Biden contre la prétendue menace de terreur locale.

“De récentes révélations protégées, nous avons appris que les responsables du FBI font pression sur les agents pour qu’ils reclassent les cas comme” extrémisme violent domestique “même si les cas ne répondent pas aux critères d’une telle classification”, Jordan a écrit mercredi dans une lettre au directeur du FBI Christopher Wray.

“Compte tenu du récit poussé par l’administration Biden selon lequel l’extrémisme violent domestique est la” plus grande menace “qui pèse sur notre pays, la révélation que le FBI pourrait remplir artificiellement les données sur le terrorisme domestique est scandaleuse”, a-t-il ajouté. Jordan a continué.

🚨 #RUPTURE 🚨 Lanceurs d'alerte : la direction du FBI fait pression sur les agents pour qu'ils complètent artificiellement les données sur le terrorisme national

Dans les jours qui ont suivi son entrée en fonction en janvier 2021, Biden a évoqué à plusieurs reprises la menace de “terrorisme intérieur” aux États-Unis, décrivant l’émeute pro-Trump sur Capitol Hill au début du mois comme un excellent exemple de cette menace. Il a suivi cette rhétorique avec une stratégie de terrorisme intérieur qui a augmenté le financement du ministère de la Sécurité intérieure et du ministère de la Justice, tandis que l’ancienne agence a publié une note classant un large éventail de dissidents et de criminels – des extrémistes raciaux aux militants des droits des animaux et tous les autres avec « des griefs personnels et des croyances avec des préjugés politiques » – en tant qu’extrémistes violents domestiques.

Cette répression était nécessaire, a déclaré Wray au Congrès l’été dernier, déclarant en juin que le FBI avait un “programme d’enquête sur le terrorisme domestique très, très actif”, et qu’il avait “a doublé le nombre d’enquêtes sur le terrorisme national”. Le procureur général Merrick Garland a cité ce doublement apparent des enquêtes comme preuve que l’extrémisme domestique, en particulier celui impliquant des suprémacistes blancs, était le “le plus meurtrier” menace qui pesait sur les États-Unis à l’époque.

Cependant, le témoignage d’un lanceur d’alerte indique “que le récit de l’administration Biden peut être trompeur”, Jordan, qui est le membre éminent du comité judiciaire de la Chambre, a écrit à Wray.

“Un lanceur d’alerte a expliqué que parce que les agents ne trouvaient pas assez de DVE [domestic violent extremism] cas, ils sont encouragés et incités à reclasser les cas en cas de DVE même s’il existe des preuves circonstancielles minimales pour étayer la reclassification », Jordan a poursuivi en ajoutant que l’agent responsable d’un bureau extérieur offrait des récompenses et des promotions aux subordonnés qui pouvaient reclasser la plupart des cas comme extrémisme domestique.

“Cette information … renforce nos inquiétudes concernant la politisation du FBI sous votre direction”, Jordan a dit à Wray. Citant un présumé “purge” des employés du FBI avec des opinions conservatrices, le républicain de l’Ohio a fait valoir que le FBI semble “plus concentré sur la classification des enquêtes pour répondre à un programme de gauche éveillé” que de répondre aux préoccupations de son comité.

Jeudi après-midi, le FBI n’avait pas répondu publiquement aux allégations de Jordan.