Le FBI localise un suspect après avoir été averti d’une menace à la sécurité dans les synagogues du New Jersey

Quelques heures après avoir émis un rare avertissement concernant une menace pour la sécurité dans les synagogues du New Jersey, le Federal Bureau of Investigation a localisé un homme qui a des “opinions extrémistes radicales”, a déclaré un responsable fédéral aux chefs religieux vendredi matin.

“Il ne représente plus une menace pour la communauté à l’heure actuelle”, a déclaré James E. Dennehy, l’agent spécial en charge du bureau du FBI à Newark, lors d’une conférence téléphonique matinale avec des responsables de l’application des lois étatiques et fédérales et plus de 500 dirigeants juifs. .

M. Dennehy a déclaré que les enquêteurs pensaient que l’homme, qui vit dans le New Jersey, agissait seul, mais qu’ils continuaient à rechercher des pistes sur des personnes avec lesquelles il aurait pu être en contact. L’homme n’a pas été identifié publiquement et les responsables n’ont fourni aucune information supplémentaire quant à savoir s’il avait été accusé d’un crime.

« Il a exprimé des opinions et une idéologie radicales et extrémistes, ainsi qu’une haine extrême contre la communauté juive », a déclaré M. Dennehy.