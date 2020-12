Le FBI demande l’aide du public pour capturer le soi-disant « trop grand bandit », qui est revenu à sa prolifique carrière de dix ans en tant que braqueur de banque après une interruption inexpliquée de deux ans.

Selon le bureau, le Too Tall Bandit a été décrit comme un homme blanc, âgé d’environ 40 ans, mesurant entre 6 pi 2 po et 6 pi 6 po (bien que certains témoins l’auraient placé à 6 pi 8 po) et pesant entre 210 et 250 livres, peut-être aux yeux bruns.

Une récompense de 15 000 $ a été offerte pour les informations menant à l’arrestation du bandit.

Too Tall Bandit parle d’une voix grave, marche avec une boiterie affectant sa jambe droite et a été noté comme opérant dans un «De manière très agressive», souvent en sautant le comptoir et en menaçant les caissiers de banque avec une arme de poing noire.

Dans chacun des 16 braquages ​​liés à Too Tall Bandit depuis 2009, le suspect est lourdement déguisé avec une collection de masques de type Halloween, un manteau et des gants.

Son dernier vol a eu lieu le 27 novembre à la United Community Bank à Etowah, en Caroline du Nord, après être revenu à un vol à main armée le 6 novembre, après une interruption de deux ans.

On pense que le raider a ciblé au moins 16 banques du Tennessee, de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud au cours de sa frénésie de 11 ans.

«Il y a quelque chose de distinctif dans sa façon de marcher,» dit Shelley Lynch, porte-parole du bureau extérieur du FBI à Charlotte, en Caroline du Nord.

« Il arrive à la banque, pointant immédiatement son arme sur les employés de la banque, les ordonnant au sol et, dans de nombreux cas, il saute le comptoir et passe derrière la zone des guichets » Lynch a ajouté.

Le hors-la-loi a jadis volé une pharmacie d’opioïdes sur ordonnance, la seule fois où Too Tall Bandit a dévié de voler des banques.

