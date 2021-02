Le principal organisme d’application de la loi américain a utilisé par erreur une photo présentant un mème Internet bien diffusé d’un grand homme nu assis sur un lit dans sa plainte pénale contre un suspect accusé d’émeute à Capitol Hill.

L’affidavit du FBI a été déposé cette semaine contre Brian McCreary, un homme de 33 ans du Massachusetts, pour soutenir des accusations liées aux troubles du 6 janvier à Washington, l’accusant d’avoir participé à l’émeute et d’avoir perturbé une session du Congrès. Sur la quatrième page du document, cependant, on trouve des «preuves» photographiques pour étayer l’affaire, y compris une image d’un homme nu sournoisement photographié dans un cadre photo en arrière-plan.

La plainte pénale ne reconnaît pas le mème, présentant apparemment l’image comme une preuve en toute sincérité.

J’ai étudié l’extrémisme pendant 15 ans, j’ai examiné presque tous les dossiers judiciaires pendant des décennies. Je peux honnêtement dire que très peu me surprend. Cela dit, je ne sais absolument pas quoi dire sur l’image Internet que le FBI a utilisée dans une plainte pénale de l’image accrochée au mur. pic.twitter.com/nznszFmif7 – Seamus Hughes (@SeamusHughes) 4 février 2021

McCreary est vu sur la photo portant un masque chirurgical bleu, directement à gauche de Jacob Chansley, coiffé de fourrure et de corne, peut-être mieux connu sous le nom de «QAnon Shaman.» Comme McCreary – qui a été arrêté par le FBI jeudi sur cinq chefs d’accusation fédéraux – Chansley a également été inculpé en lien avec l’émeute.

L’homme entièrement exposé sur la photo a pris de l’importance grâce aux mèmes Internet et aux farces « appâts et interrupteurs » après que l’image ait circulé sur les babillards électroniques dès 2012, surnommée par les internautes « Wood Sitting On a Bed », ou plus directement, «Énorme pénis guy. L’homme derrière le mème, Wardy Joubert III, est décédé d’une crise cardiaque en 2016, selon Vice.

imaginez expliquer tout cela à quelqu’un dans comme, 2006https: //t.co/NeYdIGLAyl – Brett Bachman (@BrettABachman) 6 février 2021

En examinant ses preuves – qui, selon l’agent spécial Emily Eckert, ont été fournies par un collègue de McCreary – le FBI n’a apparemment pas remarqué un filigrane clair sur l’image indiquant qu’elle a été créée par quelqu’un sous le nom d’utilisateur. «@BarryTributePage.» Une recherche du surnom donne immédiatement lieu à un site Web proposant des produits curieux sur le thème de l’homme nu, y compris des produits nommés « Le tablier de saucisses » et «BobbleD * ck.»

À ce jour, au moins 193 affaires fédérales ont été déposées dans 41 États contre des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’émeute du 6 janvier, McCreary et Chansley parmi eux, un décompte des émissions du programme d’extrémisme de l’Université George Washington. Quelque 27 cas non fédéraux ont également été intentés.

