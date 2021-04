L’intense concentration du FBI sur le soi-disant extrémisme domestique a porté ses fruits, a annoncé l’agence, notant qu’elle avait utilisé la reconnaissance faciale avancée pour attraper une personne soupçonnée d’avoir participé aux émeutes du Capitole en janvier.

Stephen Chase Randolph, un participant au raid du 6 janvier sur le Capitole à Washington, DC, a été identifié à partir de séquences de surveillance et de photographies utilisant uniquement un logiciel de reconnaissance faciale, a rapporté mardi le Huffington Post. L’identité du suspect semble avoir été triangulée uniquement par des moyens informatiques, selon les autorités fédérales, ce qui signifie qu’aucun informateur humain n’a été tenu de rassembler les pièces au-delà d’un petit groupe de médias sociaux appelé « SeditionHunters » sur Twitter, qui a collecté les nombreuses photos prises à ce sujet. jour – et même ce groupe a simplement rassemblé les photographies prises le jour du raid et les a rassemblées en un seul endroit.





La découverte de l’identité de Randolph était donc l’une des rares découvertes dans l’enquête sur le Capitole sans participation humaine. Randolph n’a pas été dénoncé par un parent ou une ex-petite amie mécontente; sa présence a été révélée puis confirmée à l’aide de certaines des milliers d’images de crowdsourcing accumulées sur les forces de l’ordre et les bases de données open source, y compris des images collectées par SeditionHunters, un groupe qui décrit sa mission comme « chasser et distribuer des images claires des visages de séditionnistes. »

Ce n’étaient pas des parents ou des connaissances de Randolph; SeditionHunters a diffusé les images associées en utilisant un « outil de reconnaissance faciale open source, connu pour fournir des résultats fiables, « Déterrant un Instagram public, puis un autre » saut « de ce compte – appartenant apparemment à la petite amie de Randolph – a ouvert une page publique donnant »de nombreuses images»Du suspect. Même des vêtements reconnaissables sont apparus d’une image à l’autre, ce qui a amené certains de ceux qui recherchaient son identité à le surnommer « #GrayCarharttHat»Pour son couvre-chef reconnaissable.

Le FBI a finalement publié ses propres images de Randolph fin janvier, le taguant # 168-AFO pour de prétendus « agression contre des agents fédéraux. » Alors que deux agents du FBI se sont présentés sur son lieu de travail plus tôt ce mois-ci, Randolph a essentiellement terminé le travail de se condamner, se vantant non seulement d’avoir assisté aux émeutes, mais qu’il y était depuis cinq minutes auparavant.merde est devenu fou, « Il s’était tenu près de personnes qui ont bombardé la police avec des objets, et il a vu une policière »se faire pousser par des barricades et que sa tête avait probablement rebondi sur les mains courantes des escaliers», Une attaque qui, selon lui, lui a probablement causé une commotion cérébrale.

Randolph n’a peut-être commis aucune agression lui-même, mais la concentration laser avec laquelle le FBI a ciblé les participants aux émeutes du 6 janvier garantit presque qu’il souffrira bien au-delà de «crimes»Il s’est engagé ou non. Il a été arrêté jeudi et doit être jugé mercredi.

Bien que le déploiement de la seule technologie avancée de reconnaissance faciale pour identifier un suspect soit notable, il laisse certains éléments à désirer – c’est-à-dire un crime réel pour inculper Randolph. Dans un affidavit soumis au juge de magistrat américain Robin Meriweather la semaine dernière et publié par le HuffPost, l’agent spécial du FBI Kacy Jones note que Randolph peut avoir été coupable de « commettre ou tenter de commettre un acte visant à entraver, entraver ou interférer avec un pompier ou un agent des forces de l’ordre légalement engagé dans l’exercice légal de ses fonctions officielles suite à et pendant la perpétration d’un désordre civil qui, de quelque manière ou degré, empêche les retards ou nuit au commerce ou au mouvement de tout article ou marchandise»- une charge dont la longueur est inversement proportionnelle à sa gravité. Jones a également suggéré qu’il pourrait être accusé d’avoir interféré avec les fonctions officielles des forces de l’ordre.





Alors que le directeur du FBI Christopher Wray et une certaine faction des forces de l’ordre ont joué la notion de «extrémisme domestique«En tant que prochain gros problème auquel l’administration Biden doit s’attaquer, la grande majorité de la population américaine a depuis longtemps abandonné l’émeute du Capitole, surtout après qu’il est apparu que Brian Sicknick, le seul officier de police du Capitole supposément tué par des manifestants , est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral dans les jours qui ont suivi son altercation avec les manifestants. Même les forces de l’ordre ont des choses plus importantes dans leur assiette, comme la série apparemment interminable de fusillades de masse qui sévissent dans le pays cette année.

Bien que l’identification de Randolph semble s’être bien déroulée, le logiciel de reconnaissance faciale a déjà été critiqué pour sa faible capacité à distinguer les personnes non blanches. Compte tenu de l’affinité déjà existante du FBI pour la mise en place d’hommes du Moyen-Orient sur des accusations de terrorisme, autoriser les algorithmes de reconnaissance faciale seuls à mettre en place et à résoudre leurs propres crimes a le potentiel de déclencher une catastrophe majeure pour les droits civiques.

