Le FBI identifie l’attaquant du Pentagone et dit qu’il s’est tué avec l’arme d’un officier mortellement poignardé — RT USA News

L’agresseur qui a mortellement poignardé un officier de police du Pentagone a pris son arme puis s’est tiré une balle, a déclaré le FBI. L’incident étrange a mis le département américain de la Défense en quarantaine et a perturbé les transports en commun de Washington, DC pendant des heures.

Dans le premier compte rendu officiel de ce qui s’est passé mardi au Pentagone Transit Center, le bureau extérieur du FBI à Washington a identifié l’attaquant comme étant Austin William Lanz, 27 ans, de Géorgie.

Lanz est descendu d’un autobus et « immédiatement, sans provocation, a attaqué l’officier de l’Agence de protection de la force du Pentagone (PFPA) George Gonzalez avec un couteau, le blessant grièvement », a déclaré le FBI mercredi.

Une lutte s’ensuit, au cours de laquelle le sujet blesse mortellement l’officier Gonzalez puis se tire une balle avec l’arme de service de l’officier. D’autres agents de la PFPA ont engagé le sujet, qui est finalement décédé sur les lieux. – Champ de Washington du FBI (@FBIWFO) 4 août 2021

« Une lutte s’est ensuivie, au cours de laquelle le sujet a mortellement blessé l’officier Gonzalez, puis s’est tiré une balle avec l’arme de service de l’officier. D’autres agents de la PFPA ont engagé le sujet, qui est finalement décédé sur les lieux », a ajouté le Bureau, ne sachant pas si Lanz est décédé des suites d’une blessure auto-infligée ou de la main d’un autre officier de police du Pentagone.

« Un passant civil, qui a également été blessé au cours de l’incident, a été transporté à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger, puis libéré. a déclaré le FBI, sans préciser non plus quoi ou qui a causé la blessure.

Le sujet décédé a été identifié comme étant Austin William Lanz, 27 ans, le plus récemment d’Acworth, GA. Le #FBI continue d’enquêter sur l’incident. – Champ de Washington du FBI (@FBIWFO) 4 août 2021

L’attaque a entraîné le verrouillage du Pentagone pendant plusieurs heures mardi, tandis que la gare de transit – une importante plaque tournante ferroviaire et routière – a été fermée pour le reste de la journée. Plusieurs autres stations de métro ont également été fermées en raison de l’enquête, peut-être en raison des premiers rapports selon lesquels le suspect s’était échappé dans un train, ce qui s’est avéré par la suite faux.

Lors d’une conférence de presse frustrante plus tard dans la journée, le chef de la PFPA, Woodrow Kusse, a déclaré aux journalistes que « des coups de feu ont été échangés » et cela « Il y a eu plusieurs victimes. Il n’a même pas confirmé la mort de l’officier, qui a été rapportée par les médias locaux après avoir repéré un cortège de voitures quittant l’hôpital universitaire George Washington pour le bureau du coroner.

Fin de la surveillance le 3 août 2021. Hier soir, l’Agence de protection des forces du Pentagone a observé la fin de la surveillance pour l’officier de police du Pentagone George Gonzalez, tragiquement tué hier lors de l’incident survenu sur la plate-forme de bus du Pentagone. 1/5 pic.twitter.com/lmTqIuqCir – Agence de protection des forces du Pentagone (officielle) (@PFPAOfficial) 4 août 2021

Gonzalez avait rejoint la PFPA en 2018, après avoir servi dans l’armée américaine – y compris en Irak – et avoir remporté la médaille de la mention élogieuse de l’armée, décernée pour « actes soutenus d’héroïsme ou de service méritoire ». Il avait également travaillé pour le Federal Bureau of Prisons et la Transportation Security Administration (TSA).

On sait peu de choses sur Lanz. Selon AP, il s’est enrôlé dans l’US Marine Corps en 2012 mais a été « séparé administrativement » moins d’un mois et n’a jamais terminé la formation de base, à défaut d’obtenir le titre de Marine.

Il avait été arrêté en Géorgie en avril et inculpé d’intrusion criminelle et de cambriolage. Une série d’accusations distinctes l’accusait d’avoir agressé des policiers, d’avoir organisé des émeutes en prison et d’avoir lancé une menace terroriste. En mai, un juge a réduit sa caution à 30 000 $ et lui a ordonné de subir une évaluation de sa santé mentale.





