Le FBI gère-t-il secrètement le recrutement de terroristes sur le dark web ? — Nouvelles du monde RT

Les forces de l’ordre américaines sont connues pour leurs tactiques de piégeage, et le secret entourant une récente affaire de terrorisme est suspect

Une conspiration du silence de haut niveau entourant une poursuite pour terrorisme aux États-Unis soulève de sérieuses questions quant à savoir si le FBI possède des moyens technologiques pour contourner l’anonymat des utilisateurs du dark web, ou gère alternativement les sites de recrutement de groupes extrémistes en secret, afin de piéger les visiteurs sans méfiance.

Le citoyen américain Muhammed Momtaz Al-Azhari a été accusé en mai 2020 d’avoir tenté de fournir un soutien matériel à l’Etat islamique. Il a attiré l’attention du FBI en raison d’une série de visites qu’il a effectuées sur un site Web sombre, qui héberge “propagande non officielle et photographies liées à ISIS » en mai 2019.

Le Bureau a identifié des pages spécifiques du site qu’Al-Azhari a parcouru, y compris des sections sur les dons, les ressources médiatiques de l’Etat islamique, des photos et des vidéos, et des récits d’opérations militaires qui auraient été menées par des combattants de l’Etat islamique en Irak, en Syrie et au Nigeria. Ces actions lui étaient directement liées en découvrant son adresse IP, et donc son identité et sa localisation.

Al-Azhari a accédé au site via le navigateur TOR, qui fournit théoriquement l’anonymat aux utilisateurs, et rend difficile, voire impossible, pour le propriétaire d’un site ou les regards indiscrets externes de suivre les adresses IP des visiteurs. Un récent dépôt au tribunal par les avocats d’Al-Azhari révèle que c’est précisément ce que le FBI a fait et comment ils y sont parvenus est retenu par décret gouvernemental.















“[Using TOR] des couches d’adresses IP supplémentaires en forme d’oignon empêchent la véritable adresse IP de l’utilisateur d’être visible comme elle le serait généralement sur un site Web clair », les états de dépôt. “Cependant, comme le gouvernement‘L’affidavit de la plainte indique que le gouvernement a pu contourner TOR‘s protections pour identifier l’adresse IP du visiteur du site ISIS. En découverte, le gouvernement a refusé de fournir toute information liée à son opération TOR.

L’équipe juridique d’Al-Azhari a tenté de contraindre le gouvernement américain à divulguer la méthode par laquelle le FBI a découvert son adresse IP, mais les autorités sans explication ont demandé au tribunal de poursuite de traiter leur demande formelle comme une “document hautement sensible. Il s’agit d’un fichier contenant “des informations sensibles ou confidentielles susceptibles d’intéresser les services de renseignement d’un gouvernement étranger hostile et dont l’utilisation ou la divulgation par un gouvernement étranger hostile causerait vraisemblablement un préjudice important.

Alors que le dossier enregistre que “peu de documents” déposées devant les tribunaux américains sont jamais considérées comme “très sensible,” la demande du gouvernement a été acceptée, encore une fois sans aucune explication. Cependant, le dossier fait allusion à une explication possible trouvée par hasard par les avocats d’Al-Azhari.

En recherchant comment obliger légalement le gouvernement à divulguer les détails de l’identification de leur client, ils ont découvert “au moins deux cas fédéraux » dans lequel les autorités ont bloqué la divulgation d’informations similaires au motif “techniques d’enquête de réseau » – un euphémisme pour le piratage – ont été utilisés par les enquêteurs.

Le dossier suggère que ces techniques auraient pu être l’un des moyens par lesquels le FBI “peut avoir contourné TOR‘s protections dans l’opération,” et déterminé l’adresse IP d’Al-Azhari. L’utilisation par le FBI de “techniques d’enquête de réseau » est bien connu et ouvertement admis. Pourtant le “document hautement sensible » la désignation n’est, reconnaissent les avocats, qu’employée “lorsque cela est nécessaire pour protéger des informations hautement classifiées ou hautement confidentielles.















Le dossier suggère que cela signifie que le FBI tente de classer les informations accessibles au public comme “Top secret”, mais une autre interprétation est que le FBI pourrait gérer activement le site Web qu’Al-Azhari a visité à des fins de piégeage. Comment le FBI utilise “techniques d’enquête de réseau » a été révélé dans un affidavit de 2016, lié à une opération extraordinaire du Bureau qui a pris au piège les utilisateurs de Playpen, alors l’un des plus grands sites de pédopornographie sur le dark web.

Un an plus tôt, le FBI a saisi les serveurs de Playpen et inculpé son fondateur et propriétaire, mais a maintenu le site en fonctionnement à partir de serveurs gouvernementaux plutôt que de le fermer, installant des virus de suivi sur l’ordinateur de chaque visiteur. Ensuite, avec un seul mandat de perquisition, ils ont pu remettre les emplacements des utilisateurs de Playpen à travers les États-Unis, ce qui a conduit à leur arrestation massive.

Bien qu’il ne soit resté ouvert que deux semaines après la prise de contrôle du FBI, on estime que le Bureau a distribué plus d’un million d’images d’abus d’enfants pendant cette période, et l’affidavit indique que Playpen n’était que l’un des 23 sites de pédopornographie où il avait la capacité d’identifier les utilisateurs. . Les chercheurs en cybersécurité pensent qu’il s’agit “une hypothèse assez raisonnable » que ce chiffre signifiait que le FBI gérait à l’époque environ la moitié des sites pédopornographiques du dark web.

Cela a conduit Corey Rayburn Yung, spécialiste du droit à l’Université du Kansas, à affirmer que le FBI avait “participé activement à la revictimisation des personnes représentées dans la pédopornographie »,et l’opération a été “immoral et inexcusable », en particulier étant donné qu’il n’y avait aucun contrôle sur le fait que le matériel était ensuite vendu et/ou partagé à nouveau une fois téléchargé. Bien que personne au Bureau n’ait jamais été pénalisé, et encore moins poursuivi, pour la ruse, cela a créé un grand nombre de problèmes de poursuites d’autres manières pour le ministère de la Justice.

Alors que le FBI a accumulé 1 300 adresses IP distinctes grâce à sa gestion de Playpen, moins de 100 affaires ont été portées devant les tribunaux. Les juges de plusieurs États américains ont jugé que l’opération était absolument illégale et que les preuves recueillies sur les suspects étaient inadmissibles. Lors d’un procès réussi, bien que l’accusé ait été reconnu coupable de crimes graves, le juge président a condamné la décision du Bureau “scandaleux” tactique d’utilisation “les enfants victimes comme appât.















Pour dire le moins, le FBI aurait tout intérêt à dissimuler son déploiement de la même stratégie criminelle très controversée et probable au public, à ses cibles et à leurs équipes juridiques pour attraper des suspects terroristes. Alternativement, il se pourrait que le Bureau ait développé une technologie entièrement nouvelle pour anonymiser les utilisateurs du dark web qu’il ne veut pas que le monde connaisse.

En juin 2021, le FBI a réalisé peut-être la piqûre la plus importante, la plus élaborée et la plus réussie de son histoire, qui a abouti à plus de 500 arrestations dans le monde entier. Le Bureau a réussi ce coup d’État en créant une société écran, ANOM, qui vendait des appareils cryptés qui étaient commercialisés auprès des criminels comme incassables par toute entité chargée de l’application de la loi ou agence de sécurité ou de renseignement.

Plus de 12 000 appareils ANOM ont été vendus à plus de 300 syndicats criminels opérant dans plus de 100 pays. Les utilisateurs ne savaient pas que chaque message qu’ils envoyaient et recevaient était stocké, ce qui simplifiait le suivi des mouvements et des activités des principaux trafiquants de drogue et des clans mafieux et la construction de dossiers contre eux.

Ceci est particulièrement pertinent étant donné que les sanctions européennes et nord-américaines contre la Russie ont forcé des millions de personnes dans le monde entier à se tourner vers le dark web pour utiliser Internet normalement, et de nombreux outils promus aux gens pour contourner ces mesures dans le grand public, comme Psiphon VPN, sont discrètement financés par la communauté du renseignement américain et ne fournissent aux utilisateurs que la confidentialité de leurs propres gouvernements.