Le FBI fouille le 2e domicile de Biden dans le Delaware alors que l’enquête sur les documents classifiés s’élargit

Le FBI mène une perquisition prévue mercredi dans la deuxième maison du Delaware du président Joe Biden à Rehoboth Beach dans le cadre de son enquête sur la mauvaise gestion potentielle de documents classifiés, a déclaré l’avocat personnel du président.

La perquisition de la maison qui surplombe un parc d’État fait suite à un examen de 13 heures de haut en bas de sa maison de Wilmington, Del., le 20 janvier.

Là, des agents ont localisé des documents supplémentaires avec des marques classifiées et ont également pris possession de certaines des notes manuscrites de Biden.

Le président a volontairement autorisé le ministère de la Justice à entrer dans ses résidences alors que les enquêteurs cherchent à déterminer comment des documents classifiés de l’époque de Biden en tant que vice-président et sénateur se sont retrouvés chez lui et à son bureau.

Le bâtiment des Archives nationales est vu à Washington. Les Archives ont récemment envoyé une lettre à tous les anciens présidents et vice-présidents datant de l’ère Reagan pour leur demander de rechercher à nouveau tous les documents classifiés qu’ils pourraient avoir. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

L’enquête a fait suite à la découverte le 2 novembre de documents avec des marques classifiées par les avocats de Biden alors qu’ils fermaient un bureau au Penn Biden Center, un groupe de réflexion affilié à l’école Ivy League.

Des documents ont également été trouvés à son domicile de Wilmington par ses avocats personnels, qui ont lancé une recherche après la découverte des documents du Penn Biden Center.

Le FBI a également fouillé le Penn Biden Center en novembre après la découverte initiale de documents là-bas, a déclaré mardi à l’Associated Press une personne proche du dossier.

“Conformément aux procédures standard du DOJ, dans l’intérêt de la sécurité et de l’intégrité opérationnelles, il a cherché à faire ce travail sans préavis public, et nous avons accepté de coopérer”, a déclaré l’avocat de Biden, Bob Bauer.

Pas clair si plus de documents trouvés

“La recherche d’aujourd’hui est une étape supplémentaire dans un processus minutieux et opportun du DOJ que nous continuerons à soutenir et à faciliter pleinement. Nous aurons plus d’informations à la fin de la recherche d’aujourd’hui.”

Une porte-parole du FBI a transmis ses commentaires au ministère de la Justice. Un porte-parole n’a pas immédiatement renvoyé un message demandant un commentaire. Il n’était pas immédiatement clair si d’autres documents classifiés avaient été trouvés.

L’enquête sur les documents de Biden est gérée par un avocat spécial, Robert Hur, l’ancien haut procureur fédéral de Baltimore. Il commence son travail cette semaine, héritant d’une enquête de plusieurs mois déjà entreprise par des agents du FBI et des procureurs du ministère de la Justice.

Les Bidens ont acheté la maison en juin 2017, des mois après avoir quitté la vice-présidence.

La lettre du président du comité de surveillance de la Chambre, le représentant James Comer, demandant des copies des documents trouvés au bureau de Biden, des communications sur la découverte et une liste de ceux qui auraient pu avoir accès au bureau où ils ont été trouvés. (Jon Elswick/Associated Press)

En janvier, les Archives nationales des États-Unis ont demandé aux anciens présidents et vice-présidents américains de revérifier leurs dossiers personnels pour tout document classifié suite à l’annonce que le président Joe Biden et l’ancien vice-président Mike Pence avaient de tels documents en leur possession.

Les Archives ont envoyé une lettre aux représentants des anciens présidents et vice-présidents remontant à Ronald Reagan pour assurer le respect de la loi sur les dossiers présidentiels (PRA), selon une copie obtenue par l’Associated Press.

La loi stipule que tous les documents créés ou reçus par le président sont la propriété du gouvernement américain et seront gérés par les Archives à la fin d’une administration.

Les avocats de Biden sont tombés sur des documents classifiés de son époque en tant que vice-président dans une armoire verrouillée alors qu’ils emballaient un bureau qu’il n’utilise plus en novembre 2022.

Depuis lors, les recherches ultérieures du FBI et des avocats de Biden ont révélé davantage de documents.