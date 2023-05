Le FBI fait une descente dans le complexe des tours Trump du « Petit Moscou » – médias – News 24

L’agence aurait ciblé une unité de copropriété dans le développement de Miami appartenant à deux hommes d’affaires russes via une société écran

Le FBI a fait une descente dans un appartement du complexe Trump Towers à Sunny Isles Beach, une banlieue de Miami surnommée « Little Moscow », a rapporté samedi le Miami Herald. La propriété de l’unité par une société écran russe a déclenché de ferventes spéculations sur les réseaux sociaux concernant des liens potentiels avec l’ancien président américain Donald Trump.

Une équipe d’agents du FBI et de la police locale est descendue jeudi dans l’unité 4102 du bâtiment Trump Tower III sur Collins Avenue pour des raisons qui n’ont pas encore été rendues publiques. Une vidéo obtenue par le Herald montre trois agents se promenant à l’intérieur de l’appartement. Un porte-parole du FBI ne ferait que reconnaître que l’agence « menait une activité d’application de la loi ordonnée par le tribunal à proximité de cet endroit. »

La tour de luxe appartient à MIC-USA LLC, une société écran contrôlée par les hommes d’affaires russes Oleg Patsulya et Agunda Makeeva depuis plus d’une décennie, selon les registres de propriété du comté de Miami-Dade. Le couple a été poursuivi pour avoir prétendument fait défaut sur son hypothèque en 2020, mais la poursuite a été rapidement réglée.

Le FBI a fait une descente dans un appartement appartenant à des Russes dans les Trump TowersUn agent russe se faisant passer pour une héritière Rothschild s’est infiltré dans Mar-a-LagoDeutsche Bank a blanchi de l’argent russe pour TrumpEric Trump s’est vanté d’avoir tout l’argent dont ils avaient besoin de RussieJe suis sûr que tout cela n’est qu’une coïncidence 😏 – Lindy Li (@lindyli) 13 mai 2023

Voyant les mots «russe» et «Trump» à proximité, de nombreux critiques de l’ancien président ont pesé sur le raid sur les réseaux sociaux, concoctant des théories du complot à partir des gros titres récents.

« Des agents du FBI viennent de faire une descente dans un condo de Floride dans les Trump Towers qui appartient à des Russes. Je commence à penser que toute l’histoire de la Russie n’était pas un canular après tout. un utilisateur réfléchitandis qu’un autre jubilé ce « Le président Obama, Hillary Clinton, Hunter Biden et de nombreux autres Américains ne plaisantent pas avec les Russes » n’avait pas le « problème » des agents du FBI faisant des descentes dans leurs propriétés.















Le complexe Trump Towers n’est ni détenu ni exploité par le candidat républicain à la présidence, qui a simplement autorisé son nom aux propriétaires comme il l’a fait pour des dizaines de complexes similaires à travers le monde. La propriété russe de l’appartement n’est pas non plus inhabituelle pour la région – Sunny Isles Beach a acquis le nom de « Little Moscow » en raison de sa grande population russe.

Des utilisateurs de Twitter mieux informés, pointant vers plusieurs sociétés enregistrées aux États-Unis au nom de Patsulya, ont prédit que le raid était lié à un cas de violation des sanctions. En effet, les expatriés russes vivant dans la région auraient exprimé leurs craintes de voir leurs biens saisis par les forces de l’ordre américaines depuis que Moscou a commencé son opération militaire en Ukraine l’année dernière.

La femme de Patsulya, jointe par le Miami Herald, a affirmé avoir « aucune idée » quel était le raid « à propos de, » reconnaissant que l’avocat de la famille lui avait conseillé de garder le silence.