Le FBI examine un potentiel MOTIF POLITIQUE derrière le dognapping violent des bulldogs de Lady Gaga – Rapports

Le FBI serait en train de sonder les motivations politiques potentielles derrière le récent dognapping des bouledogues français de Lady Gaga. Deux de ses trois bulldogs ont été arrachés lors d’un vol à main armée, tandis que son promeneur de chien a été abattu.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a déployé une équipe spécialisée dans les cas d’enlèvements et de rançons pour aider le département de police de Los Angeles (LAPD) dans cette affaire, a rapporté le Sun. Les enquêteurs, entre autres, étudient les motivations politiques potentielles de l’incident.

«Lady Gaga est bien sûr très médiatisée, mais elle a chanté lors de l’investiture du président Biden, ce qui porte cette affaire à un autre niveau». a déclaré une source au journal. «Le FBI veut savoir exactement ce qui a motivé cet incident.»

Approché par le Soleil, le FBI n’a ni confirmé ni nié son implication.

«Bien que le Bureau fournisse des ressources si / où cela est demandé à nos partenaires locaux, je vous renvoie au LAPD pour commentaires alors qu’ils mènent cette enquête,» a déclaré l’agence, tandis que le LAPD restait discret sur l’affaire.

L’incident dramatique s’est déroulé mercredi à Los Angeles, lorsque le maître-chien de Lady Gaga marchait dans une rue avec ses trois bouledogues français. L’homme a été pris en embuscade par deux assaillants inconnus, décrits par la police locale comme des hommes noirs dans la vingtaine.

Vol violent dans la rue Le 24 février à environ 21 h 40, la victime marchait 3 bouledogues français dans la région de Sierra Bonita et Sunset. Les suspects se sont approchés de la victime dans une Nissan Altima blanche. Deux suspects sont sortis du véhicule et ont demandé à la victime de remettre les chiens sous la menace d’une arme à feu. – Siège LAPD (@LAPDHQ) 26 février 2021

Le promeneur de chiens s’est débattu avec les suspects et a finalement été abattu par l’un d’eux. Les suspects ont ensuite arraché deux chiens et sont partis, tandis que le troisième bulldog a réussi à éviter la capture et a été récupéré en toute sécurité plus tard. Le promeneur de chien a été hospitalisé et reste dans un état stable.

Aussi sur rt.com «Que les Hunger Games commencent»? L’inauguration de Biden dessine des comparaisons de fiction dystopiques alors que le nouveau président appelle à « l’unité »

Selon les médias, Lady Gaga offre maintenant une somme exorbitante de 500000 dollars pour le retour en toute sécurité de ses chiens bien-aimés, « Aucune question posée. » On ne sait pas si les suspects ont ciblé spécifiquement les animaux de compagnie du chanteur ou ont simplement cherché à voler des bouledogues français au hasard, ce qui peut être assez coûteux.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!