Le FBI et le DOJ enquêtent sur Alex Jones et Roger Stone pour des liens présumés avec les « INSURRECTIONNISTES du Capitole américain » – rapports

Le FBI enquêterait sur les militants pro-Trump Alex Jones, Roger Stone et Ali Alexander sur l’émeute du Capitole américain, même si aucun n’a participé directement, alors que l’administration Biden sonde comment la foule a été «radicalisée».

Le ministère de la Justice (DOJ) participe également à l’enquête, qui vise à déterminer s’il existait des liens entre «Personnalités de droite de premier plan» qui a promu les allégations de fraude électorale de l’ancien président Donald Trump et les émeutiers, a rapporté samedi le Washington Post. Comme la plupart des reportages des médias grand public dans la région de Trump, l’article cité «Personnes familières» avec l’enquête.

Jones, Stone et d’autres alliés de Trump qui ont pu influencer les émeutiers ne feront pas nécessairement face à des accusations criminelles – étant donné la barre haute en vertu de la loi américaine pour condamner quelqu’un d’incitation – mais le DOJ cherche à mieux comprendre ce qu’étaient ceux qui ont violé le Capitole pensée. Le message a déclaré qu’en savoir plus sur la façon dont les émeutiers ont été influencés «Pourrait être essentiel pour montrer leurs intentions au procès.»

Mais les organisateurs de Jones, Stone et Stop the Steal, Alexander, ont soutenu qu’ils n’avaient que des intentions pacifiques pour la manifestation contre la fraude électorale, et aucun n’a participé à aucune des violences du 6 janvier. Comme Marc Randazza, un avocat de Jones, l’a déclaré au Post, il suffit de regarder les nombreuses vidéos de Jones lors des événements de ce jour-là pour savoir quel était son rôle.

Un clip montre Jones criant à travers un mégaphone, «Nous sommes ici pour reprendre pacifiquement notre pays légitime parce que nous ne sommes pas des criminels mondialistes Antifa.» Alors que les manifestants commençaient à se heurter à la police du côté ouest du Capitole, il a tenté de diriger la foule vers l’autre côté, devant le bâtiment de la Cour suprême, où Stop the Steal avait un permis de protestation et une scène a été installée. .

Il y a « Beaucoup de vidéos d’Alex Jones et Ali exhortant la foule à se détourner du Capitole américain … » a déclaré samedi le journaliste Jack Posobiec. «Faites attention à qui laisse tout cela de côté.»

De nombreuses vidéos d’Alex Jones et Ali exhortant la foule à se détourner du Capitole américain Ils avaient un permis pour des discours devant la Cour suprême Faites attention à qui laisse tout cela de côté pic.twitter.com/oSgPWPKqsM – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 20 février 2021

John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab de l’Université de Toronto, a soutenu qu’Alexander avait marché jusqu’au Capitole aux côtés de Jones et avait dit à ses partisans de «Descendez au Capitole américain! Commandes de POTUS. » Il a laissé de côté le reste du message Twitter d’Alexandre, qui a dirigé les manifestants vers la scène Stop the Steal du côté de la Cour suprême du Capitole.

3 / Ali Alexander marcha vers le #Capitole aux côtés d’Alex Jones. Ali disait à ses disciples de "Descendez à l’US CAPITOL! Commandes de POTUS"https://t.co/ocyRVhZ4Z2 – John Scott-Railton (@jsrailton) 20 février 2021

Scott-Railton a tenté d’expliquer l’appel de Jones à une manifestation pacifique au Capitole, disant « Il semble avoir été effrayé. » Il a noté que Stone affirmait – « À la télévision russe, rien de moins » – n’avoir joué aucun rôle dans l’émeute et accusé l’ancien confident de Trump de mentir en disant qu’il n’avait jamais quitté son hôtel le 6 janvier. Il a cité un clip montrant Stone devant son hôtel, prenant des photos avec des partisans, sous la surveillance des gardes du corps lui.

EXCLUSIF: Des vidéos montrent le confident de longue date de Trump, Roger Stone, flanqué de membres de la milice Oath Keepers quelques heures avant le siège meurtrier du Capitole américain. https://t.co/WLVbyiyfEj pic.twitter.com/Vu569xVCyk – ABC Nouvelles (@ABC) 5 février 2021

Le New York Times a rapporté plus tard que six personnes vues garder Stone les 5 et 6 janvier seraient entrées dans le Capitole pendant l’émeute, bien que rien n’indique que Stone les ait encouragées à le faire.

Plusieurs centaines de partisans de Trump ont fait irruption dans le bâtiment principal du Capitole le 6 janvier, alors que le Congrès se réunissait pour certifier l’élection du démocrate Joe Biden en tant que prochain président américain. L’un des manifestants a été abattu par la police du Capitole. Quatre autres décès – dont un officier de police du Capitole – ont été attribués à l’émeute, ce qui a conduit les démocrates et la plupart des médias grand public à la qualifier de mortelle « insurrection » et accuser Trump de «Incitant» il. Ils ont tenté de le mettre en accusation pour cela, même après son départ le 20 janvier, mais il a été acquitté par le Sénat la semaine dernière.

